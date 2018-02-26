Di Biagio:"Chiesa è uno di quei ragazzi in rampa di lancio e da cui la nazionale maggiore attingerà a breve:"

Di Biagio in conferenza stampa ha parlato anche di Fiorentina e nello specifico di Chiesa:" Fiorentina società più rappresentata? È vicina…. Ci sono dei giocatori importanti sui quali contiamo, con qu...

Di Biagio in conferenza stampa ha parlato anche di Fiorentina e nello specifico di Chiesa:" Fiorentina società più rappresentata? È vicina…. Ci sono dei giocatori importanti sui quali contiamo, con qualcuno lavoriamo fin dall’Under 15 e sono cresciuti con noi. Sono sinonimo di certezza sul campo, personalità e disponibilità. Chiesa è uno dei ragazzi che potrebbe far parte della nostra nazionale. Però questo lavoro deve andare di pari passo con l’Under 21, in simbiosi, lavoreremo per capire quale è il percorso migliore per ogni ragazzo. Federico è uno di quei ragazzi in rampa di lancio e da cui la nazionale maggiore attingerà a breve”.