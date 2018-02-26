Di Gennaro: "Hugo giocatore normale, l'obiettivo è confermare l'ottavo posto. Chiesa e Simeone.."

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l'ex Fiorentina e commentatore Premium Antonio Di Gennaro. Queste le sue parole: "La sterilità offensiva è il frame di tutta la stagione..

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l'ex Fiorentina e commentatore Premium Antonio Di Gennaro. Queste le sue parole: "La sterilità offensiva è il frame di tutta la stagione. Simeone, Chiesa e Thereau possono fare più gol, lo dicono i numeri in carriera. Da Simeone ci si si aspettava di più, Chiesa dovrebbe giocare più vicino alla porta. La sfida di ieri era una gara da metà classifica, con il campionato della Fiorentina che resta da nono-decimo posto. Un gran risultato sarebbe confermare l’ottavo posto dello scorso anno. Bisogna considerare la continuità di risultati, solo così si può risalire la china. Hugo? È un giocatore normale, quando lo presero pensavano fosse destro. In una difesa a tre ci può stare ma così si penalizza Chiesa”.