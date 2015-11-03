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Notizie Di Gennaro Fiorentina

Di Gennaro: "A Torino si mangiano le mani per Fagioli, lui è il regista di cui in viola c'era bisogno"

18 maggio 2026 14:16

Di Gennaro: "Se venisse Mourinho a Firenze, farei l'abbonamento in tribuna per ogni partita"

06 maggio 2026 14:03

Di Gennaro: "Alla Fiorentina serve un dirigente esperto, adesso Ferrari non va bene per la situazione"

17 dicembre 2025 13:25

Di Gennaro: "Alla Viola serve una figura di riferimento, andare in B per il centenario sarebbe devastante"

16 dicembre 2025 17:50

Di Gennaro sicuro: "Vanoli è l'allenatore giusto per la Fiorentina, non deve fare sconti a nessuno"

16 novembre 2025 12:16

Di Gennaro: "Nicolussi Caviglia è un regista classico, ieri hai risolto mettendo chi fa la differenza"

29 agosto 2025 12:22

Di Gennaro: " La Fiorentina può crescere esponenzialmente, in Europa si può far bene. Felice per Pioli"

14 luglio 2025 14:37

Di Gennaro duro su Nico Gonzalez: "Mezzo giocatore alla Fiorentina, non poteva trasformarsi alla Juve"

30 giugno 2025 22:08

Di Gennaro: "Fazzini viene a Firenze con grandissimo entusiasmo. Più qualità con lui, Fagioli e Mandragora"

25 giugno 2025 15:00

Di Gennaro su Fazzini: "Non ha fisico? nel calcio è la tecnica che determina e lui ne ha da vendere"

22 giugno 2025 22:49

Di Gennaro duro: "Zaniolo è un calciatore in meno per la Fiorentina, sembra sempre disconnesso"

05 maggio 2025 11:52

Di Gennaro: "Mandragora mi ha sorpreso, adesso è un giocatore completo che merita la Nazionale"

28 aprile 2025 13:45

Di Gennaro: "Il Papa avrebbe scelto di giocare, per me è stata una decisione un po' affrettata"

22 aprile 2025 12:11

Di Gennaro: "Fagioli è di un'altra categoria, è assurdo che la Juventus lo abbia ceduto così facilmente"

10 aprile 2025 13:27

Di Gennaro duro su Zaniolo: "Non ha ancora capito quanto è forte, deve lavorare e imparare da Kean"

28 marzo 2025 13:28

Di Gennaro: "La Fiorentina può tenere nel mirino la Champions. Fagioli? È di un'altra categoria, ha il calcio nel dna"

26 marzo 2025 09:52

Di Gennaro: "Fagioli se sta bene è da Nazionale. La palla di esterno per Mandragora è perfetta"

17 marzo 2025 16:28

Di Gennaro: "La Fiorentina è una squadra nettamente in crisi, domani il Napoli sarà estremamente favorito"

08 marzo 2025 18:00

Di Gennaro: "Kean è il top player viola, però ha bisogno di una riserva a gennaio"

10 novembre 2024 13:23

Di Gennaro su Nico Gonzalez: "Nelle partite importanti non è stato il giocatore che tutti si aspettavano"

09 agosto 2024 18:52

Di Gennaro: "Se la Fiorentina sacrifica Nico, tutto su Gudmundsson, sposta gli equilibri"

12 luglio 2024 22:10

Di Gennaro: "Palladino ha fatto un percorso importante con Galliani. Difficile riconfermarsi a Bologna per Italiano"

03 giugno 2024 16:32

Di Gennaro: "I viola sono capaci di tutto e pure del contrario, sono due squadre che resteranno nel mio cuore"

05 maggio 2024 11:10

Di Gennaro: "Italiano ha fatto conquistare 2 finali alla Fiorentina. Prima di lui rischiava di retrocedere"

02 aprile 2024 16:57

Di Gennaro elogia la Fiorentina: "Tra le migliori. Un punto dalla Champions e non era l'obiettivo"

14 novembre 2023 19:07

Di Gennaro sicuro: "Beltran è l'attaccante che aspettava la Fiorentina. Il titolare è lui"

31 ottobre 2023 18:05

Di Gennaro: "Fiorentina stasera può candidarsi tra le prime. Non c'è un Napoli dell'anno scorso"

23 ottobre 2023 17:05

Di Gennaro: "Con il Lecce una Fiorentina stanca: non è stata brillante e divertente come altre partite"

22 marzo 2023 18:07

Di Gennaro punge Vlahovic: "Tecnicamente peggiorato rispetto a Firenze. Contesto Juventus non lo aiuta"

06 marzo 2023 18:34

Di Gennaro: "Fiorentina delusione del campionato. È in difficoltà, anche con l'ambiente"

13 febbraio 2023 17:35

Di Gennaro su Amrabat: "È stato uno dei migliori del Mondiale. Ma gli manca il gol"

20 dicembre 2022 22:05

Non ci saranno più telecronache per Stramaccioni al mondiale: "Ultima partita è stata Marocco-Portogallo"

11 dicembre 2022 13:07

Di Gennaro bacchetta Jovic: "Serve rispetto per la Fiorentina. Le dichiarazioni mi hanno fatto arrabbiare"

17 novembre 2022 22:18

Di Gennaro: "Fiorentina in Europa senza Vlahovic? Un capolavoro. Conquistarla con la Juve sarebbe il massimo"

19 maggio 2022 22:52

Di Gennaro: "Fiorentina, campionato non da buttare: devi ritrovare autostima. Roma ultima chance"

05 maggio 2022 20:20

Di Gennaro su Napoli Fiorentina: ''Sarà step fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri''

04 aprile 2022 16:49

L'elogio di Di Gennaro: "Fiorentina esempio da seguire. Odriozola idolo grazie alle dichiarazioni"

31 marzo 2022 22:09

Di Gennaro: "Esterni siano decisivi. Italiano ci crede ancora. Castrovilli sta tornando"

12 marzo 2022 19:08

Di Gennaro rivela: "Italiano potrebbe cambiare il modulo della sua Fiorentina e passare al 4-2-3-1"

07 febbraio 2022 13:08

Di Gennaro: “La Juve sarà un bel test per Vlahovic. Bianconeri all’esame Fiorentina”

05 novembre 2021 08:50

Di Gennaro: “Vlahovic? Insostituibile ma se fossi nella Fiorentina prenderei Lucca”

15 ottobre 2021 09:51

Di Gennaro: "Vlahovic deve decidere. Commisso è stato chiaro, l'offerta è importante"

30 settembre 2021 21:10

Di Gennaro: "Torreira un mix tra Pizarro, Dunga e Pecci. Alzerà il livello qualitativo della Fiorentina"

10 settembre 2021 15:50

Di Gennaro: "Torreira è un piccolo Pizarro. Con Orsolini o Berardi è una Fiorentina da Europa"

26 agosto 2021 22:32

Di Gennaro: "Vlahovic? Se pensa ai soldi è finita. Sarà un'annata fondamentale per la Fiorentina"

22 luglio 2021 13:37

Di Gennaro: "Ribery non si discute. Voleva rimanere, spero non diventi un rimpianto"

02 luglio 2021 13:33

Di Gennaro: "Gattuso stava per arrivare in Champions"

31 maggio 2021 18:49

Di Gennaro: "De Zerbi potrebbe restituire il bel calcio a Firenze, ma servono 15 giocatori nuovi"

28 aprile 2021 22:07

"La Fiorentina non sa niente della voce su Terim. Commisso faccia decidere allenatore ad altri"

01 aprile 2021 20:50

Di Gennaro: "A livello infrastrutturale Commisso è impeccabile. Da rivedere il progetto tecnico e il management"

25 febbraio 2021 21:25

Di Gennaro: "Kokorin acquisto senza logica. Serve una revisione totale all'interno della società"

22 gennaio 2021 00:51

Di Gennaro: " Tre allenatori in diciassette mesi sono troppi. Sarri o Spalletti per un progetto ambizioso"

30 dicembre 2020 22:39

Di Gennaro: "Fiorentina, prendi Milik ed Eriksen. Vanno reinvestiti i soldi di Chiesa. Servono top"

18 dicembre 2020 16:27

Di Gennaro: "Fiorentina, perché non vai a prendere Milik e Eriksen? D'altronde il mercato è imprevedibile"

17 dicembre 2020 23:12

Di Gennaro: "Alla Fiorentina manca unità di intenti. Non può essere solo colpa di Pradè"

03 dicembre 2020 22:05

Di Gennaro: "Ribery non deve essere il centro di tutto. Domenica sono fondamentali i tre punti"

19 novembre 2020 22:47

Di Gennaro: "Commisso prenda ispirazione dal Verona. Europa? Difficile, servirebbero innesti a Gennaio"

12 novembre 2020 22:11

Esclusiva Di Gennaro: "L'organico della Fiorentina non vale l'europa. Vlahovic sia titolare, altrimenti.."

23 settembre 2020 13:00

Di Gennaro: "Chiesa alla Fiorentina è un falso problema. Se dovesse andar via Juve in pole ma..."

12 agosto 2020 23:10

Di Gennaro: "Chiesa? Ha più colpe lui del club viola. Non prenderei De Rossi alla Fiorentina"

10 luglio 2020 00:17

Di Gennaro: "De Rossi? Intrigante, ma vietato sbagliare. Chiesa da vendere: deve crescere"

06 luglio 2020 18:40

Di Gennaro ottimista: "A Roma con difesa e contropiede, il gioco adatto alla Fiorentina. Ribery e Castrovilli.."

25 giugno 2020 22:00

Il retroscena, dopo la sconfitta umiliante con la Fiorentina, Gattuso ha rischiato l'esonero

22 giugno 2020 13:48

Di Gennaro: "La Fiorentina non deve vendere per forza. Paquetà non lo prenderei, c'è già Castrovilli"

10 giugno 2020 23:37

Di Gennaro: "Commisso è una manna dal cielo ma c'è il rischio che si stufi. Firenze merita il nuovo stadio"

08 giugno 2020 21:23

Di Gennaro: "Ho sentito Terim si è ripreso bene. Verrebbe a Firenze anche correndo"

29 aprile 2020 22:28

Di Gennaro: "Commisso è pronto ad investire altri 70/80 milioni. Iachini? Spero resti alla Fiorentina"

27 aprile 2020 11:02

Di Gennaro: "L'idea Malinovskyi mi stuzzica. Ribery vicino alla porta? Montella ha azzeccato la scelta"

23 marzo 2020 20:06

Di Gennaro: "L'Europeo nel 2021. Come faranno i giocatori a riprendere gli allenamenti?

16 marzo 2020 22:37

Di Gennaro: "L'Udinese è in un momento complicato, la Fiorentina deve approfittarne"

28 febbraio 2020 00:22

Di Gennaro: "Giusta la mentalità della Fiorentina ieri. Duncan? È proprio quello che serviva"

17 febbraio 2020 19:38

Di Gennaro: "Spero che i viola cambino modulo. Hanno tutto per salvarsi. Il centrocampo va rinforzato"

10 febbraio 2020 17:49

Di Gennaro: "Ok se arriva Duncan. Kouamé? Giovane interessante ma ai viola serve uno da 20-25 gol"

29 gennaio 2020 19:53

Di Gennaro: "Iachini ha sistemato la Fiorentina. Duncan? Lo prenderei subito perchè è già pronto"

20 gennaio 2020 20:50

Di Gennaro: “In Coppa è sempre dura battere l’Atalanta. Iachini sta cambiando la mentalità del club”

16 gennaio 2020 09:27

Di Gennaro su Iachini: "La Fiorentina per lui è l'occasione della vita, darà il massimo"

04 gennaio 2020 22:02

Di Gennaro: "Serve una mezzala come Duncan. La squadra decollerà, pensate al Liverpool.."

30 dicembre 2019 17:41

Di Gennaro: "In attacco prenderei subito Petagna. Boateng e Pedro sono stati due veri fallimenti"

25 dicembre 2019 00:05

Di Gennaro: "Questo pareggio vale come una vittoria. Chiesa? Sicuramente è un caso"

16 dicembre 2019 21:00

Di Gennaro: "La Fiorentina non ha equilibrio. Prandelli verrebbe subito, Vlahovic..."

12 dicembre 2019 21:19

Di Gennaro: "La Fiorentina preoccupa. Chiesa non si sa se ha un vero problema o no. Pedro..."

02 dicembre 2019 20:20

Di Gennaro: "La Fiorentina mi preoccupa, potrebbe retrocedere. C'è inoltre un caso Chiesa?"

25 novembre 2019 18:34

Di Gennaro: "Con il Verona la Fiorentina per vincere deve ripetere la sfida di San Siro. Castrovilli..."

24 novembre 2019 12:00

Di Gennaro: "Milenkovic al Barcellona? I giocatori forti non si vendono. A gennaio prenderei un centrocampista, Castrovilli..."

18 novembre 2019 17:29

Di Gennaro: "Sconfitta senza attenuanti. Da capire dove arrivano i meriti del Cagliari e le carenze viola.."

11 novembre 2019 23:26

Di Gennaro: "Giusto far giocare Chiesa anche con la febbre. Recupererà giocando.."

05 novembre 2019 14:13

Di Gennaro: "Castrovilli? Giocatore straordinario, va blindato fino al 2030, bisogna costruire..."

31 ottobre 2019 19:16

Di Gennaro: "Contrario alla ristrutturazione del Franchi, serve una cittadella viola con stadio e centro sportivo"

19 settembre 2019 11:01

Di Gennaro: "Mi piace Commisso perchè è stato subito chiaro così come Pradè. Acquisterei Tonali"

26 luglio 2019 18:18

Di Gennaro: "Impossibile migliorare la classifica, manca da sempre un sostituto di Badelj"

18 marzo 2019 19:22

Di Gennaro: "Pjaca è stato un giocatore inutile. Se fosse arrivato Muriel a giugno.."

11 marzo 2019 20:49

Di Gennaro: "Fiorentina attualmente da decimo posto, per l'europa servono almeno 4 innesti"

27 dicembre 2018 16:55

Di Gennaro: "Il Milan sta passando un momento negativo, convinto che la Fiorentina possa fare grande gara"

20 dicembre 2018 17:25

DI Gennaro: "Bennacer e Traore alla Fiorentina sarebbero titolari. Norgaard come..."

17 dicembre 2018 18:10

Di Gennaro: "I centrocampisti viola sono da squadra di basso livello. Pjaca deve farsi delle domande"

10 dicembre 2018 14:55

Di Gennaro: "Simeone non ha cattiveria sottoporta, dovrebbe avere qualcuno con cui sudarsi il posto"

03 dicembre 2018 17:19

Di Gennaro: "Chiesa fa giocate di un'altra categoria, Pjaca è triste. Simeone invece.."

05 novembre 2018 18:08

Di Gennaro: "Pjaca sta rallentando la crescita viola, lui sarebbe la svolta". Il parallelo con Schick

02 novembre 2018 19:13

Di Gennaro: "La società faccia uno sforzo a Gennaio, Pioli lo merita. Domenica.."

29 ottobre 2018 18:23

Di Gennaro: "Su Chiesa si è sparlato troppo. Tifo Fiorentina, il mio esordio in viola un sogno.."

05 ottobre 2018 16:22

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