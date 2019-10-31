Di Gennaro: "Castrovilli? Giocatore straordinario, va blindato fino al 2030, bisogna costruire..."

Antonio Di Gennaro è stato intervistato a Lady Radio sul modulo di Montella contro il Sassuolo e alcuni giocatori viola: "Non si poteva fare il 3-5-2 con quegli interpreti ieri sera, ma col carattere...

Antonio Di Gennaro è stato intervistato a Lady Radio sul modulo di Montella contro il Sassuolo e alcuni giocatori viola: "Non si poteva fare il 3-5-2 con quegli interpreti ieri sera, ma col carattere e col cambio di modulo e di giocatori, Boateng e Sottil su tutti, la squadra è riuscita a prendere in mano la partita. Castrovilli? Giocatore straordinario, va blindato fino al 2030 e bisogna costruire la squadra intorno a lui".