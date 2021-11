Di Gennaro: “La Juve sarà un bel test per Vlahovic. Bianconeri all’esame Fiorentina”

“La Juventus contro lo Zenit ha fatto la miglior prestazione di questo inizio di stagione. Adesso ha un esame importante – ha detto Antonio Di Gennaro – perché la Fiorentina arriva pimpante. Italiano l’ha cambiata nella mentalità, nella tattica, nell’approccio alle partite. Si è visto come Nico Gonzalez possa incidere in questa squadra, Vlahovic rappresenta un giocatore importante per come dà i tempi alla squadra, per il suo furore e per come è migliorato fisicamente e tecnicamente. Sarà un bel test per la Fiorentina e anche per lui. Ormai non ci si può scandalizzare per queste situazioni, l’importante è che giochi come contro lo Spezia. Il ragazzo non sembra influenzato però, sarà un test significativo per il calciatore. Andrebbe bene in qualsiasi squadra, non solo in Italia. La società ha fatto benissimo la sua parte, anche se dovrà rivedere i suoi progetti”.

