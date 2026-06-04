Tuttosport svela: “Joao Mario ha detto sì alla Fiorentina. Ipotesi arrivo in prestito con obbligo dalla Juve”
Il costo dell’operazione potrebbe essere di 8-10 milioni
La Fiorentina guarda con interesse a Joao Mario per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. Il club viola sta lavorando a un ridimensionamento del monte ingaggi e a un ringiovanimento della rosa, operazioni che potrebbero portare anche alla cessione di alcuni elementi importanti.
Proprio un'eventuale partenza di Dodò aprirebbe le porte all'arrivo del terzino portoghese dalla Juventus. I primi contatti tra i due club avrebbero già delineato una possibile operazione sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinate condizioni, mentre al momento appare esclusa una cessione immediata a titolo definitivo.
Resta da trovare l'accordo definitivo sulle cifre, ma il costo complessivo dell'operazione potrebbe aggirarsi tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Sul fronte del giocatore, invece, non sembrano esserci particolari ostacoli: Joao Mario avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento, attratto dalla prospettiva di avere un ruolo importante nel progetto tecnico della Fiorentina nonostante l'assenza delle competizioni europee nella prossima stagione. Lo riporta Tuttosport.