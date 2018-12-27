Di Gennaro: "Fiorentina attualmente da decimo posto, per l'europa servono almeno 4 innesti"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore viola, ha così parlato ai microfoni di Lady Radio:"Pioli? Anche con un altro allenatore non cambierebbe nulla, la Fiorentina ha bisogno di 4 giocatori in più. Il prob...

Antonio Di Gennaro, ex calciatore viola, ha così parlato ai microfoni di Lady Radio:

"Pioli? Anche con un altro allenatore non cambierebbe nulla, la Fiorentina ha bisogno di 4 giocatori in più. Il problema è che la squadra è questa. Mancano i giocatori, chi è arrivato non è da Fiorentina. Quando perdi un giocatore come Badelj e non lo sostituisci è ovvio che ti ritrovi così; Veretout è un giocatore che vuole andare avanti, vuole andare verso la porta. Manca un riferimento offensivo. Obiettivi? Se vuoi arrivare sesto non puoi avere una squadra così: o la Fiorentina prende qualcuno dal mercato, o sennò rimane al posto che le compete, ovvero la metà classifica."