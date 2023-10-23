Di Gennaro: "Fiorentina stasera può candidarsi tra le prime. Non c'è un Napoli dell'anno scorso"

A commentare il turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.ADL scatenato dopo l'assegnazione dei diritti tv a Sky e DAZN:"Siamo di...

A commentare il turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

ADL scatenato dopo l'assegnazione dei diritti tv a Sky e DAZN:

"Siamo dietro alla Premier League, il rapporto è uno a quattro. Una presa di posizione forte. Io parlo dell'aspetto economico, le società dovrebbero avere più ricavi per gestire meglio la situazione ma negli ultimi anni si è sperperato troppo".

Che segnale arriva da questa giornata?

"Che c'è molto equilibrio rispetto allo scorso anno. Stasera la Fiorentina vincendo sale ancora ed entra nel giro delle prime. C'è equilibrio ma ritengo sempre l'Inter davanti, la squadra più preparata e anche meglio assortita. A febbraio-marzo, nei mesi fondamentali, vedremo come si evolverà, ma non mi sembra ci sia una squadra che possa dettare legge come il Napoli lo scorso anno. Ci metto dentro anche la Juve, non ha avuto una grande prestazione ma ha vinto a San Siro e può rientrare nel discorso scudetto".

Cosa aggiungere?

"Vedo in Thiago Motta un allenatore che arriverà a grandi livelli. E' subentrato in un momento non semplice dopo la morte di Mihajlovic ma sta dando un'identità forte".

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