Tifosi del Milan increduli attaccano Pioli: “Come si fa a mettere Jovic quando sei in 10 e vuoi vincere?”

Milan-Juventus è stata una gara condizionata dal giusto rosso per Thiaw che ha spalancato alla squadra bianconera le porte della vittoria arrivata poi grazie al gol di Locatelli. Al minuto 60, sul punteggio di 0-0, Stefano Pioli ha sostituito Giroud per inserire Luka Jovic, una sostituzione che ha lasciato perplessi tutti coloro che stavano guardando la partita e in particolar modo i tifosi del Milan che durante e dopo la partita si sono scagliati contro il tecnico: “Come fai a mettere in campo Jovic quando sei in dieci uomini e devi vincere la partita?” è il commento più fatto ieri sui social dai tifosi rossoneri che hanno già scaricato il serbo per le sue prestazioni. Qualcuno lo ha definito un ex giocatore. Come a Firenze, Jovic sembra indisponente, non si muove e fatica a toccare palloni con incisività e questo lo hanno fatto finire già nel mirino delle critiche dei tifosi del Milan. Il cambio di ieri è ancora un dubbio enorme e una delle più grandi critiche fatte a Pioli

IL PARERE DI CALAMAI SU JOVIC AL MILAN