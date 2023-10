Nel suo editoriale per TMW il giornalista Luca Calamai ha parlato anche dell’ex viola Luka Jovic. Queste le sue parole: “Il Milan davanti è troppo Leao dipendente e resta misteriosa la scelta della società di puntare su Jovic dopo il fallimentare campionato del serbo in maglia viola. Un grave autogol. In chiave scudetto vedo al momento Inter e Juve con qualcosa ma attenti al ritorno del Napoli”.

