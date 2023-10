Lo voleva Pradè al posto di Iachini, adesso Juric rischia di essere cacciato dal Torino di Cairo

Un inizio di campionato in salita per il Torino di Ivan Juric: 9 partite, 9 punti per i granata sprofondati nei bassifondi della classifica. Per il tecnico del Torino che Pradè voleva portare a Firenze quando Commisso ha deciso poi di confermare Iachini, una situazione che mette in allarme l’allenatore croato che, qualora non riuscisse a fare punti nelle prossime partite, rischia l’esonero. Ne è certa, l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega il tour de force che vedrà impegnato il Torino prima della sosta: Lecce, poi Frosinone in Coppa Italia, Sassuolo e Monza. Sulla carta tutte sfide abbordabili per la squadra del presidente Urbano Cairo che ha l’obbligo di rialzare la testa, altrimenti Juric potrebbe essere sollevato dall’incarico. Lo riporta Sportitalia

