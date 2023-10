La favola di Diousse, la Fiorentina lo soffiò alla Juve. Adesso giocherà la coppa del mondo U17 col Senegal

Come scrivere La Nazione, Per generi e generazioni, ma anche un po’ per tutte le culture del mondo. La «mission» del Viola Park è già partita da alcuni mesi e oltre al colore della maglia della Fiorentina a dominare è sempre più anche la bandiera della multietnicità. In tal senso va letta la bella storia che riguarda Birahim Diousse, centrocampista del 2008 nato a Camaiore da genitori senegalesi che dopo essere a lungo cresciuto nella scuola calcio del Seravezza nel 2021 è passato in viola. Un colpo in prospettiva quello messo a segno dallo scouting diretto da Valentino Angeloni, lesto nel soffiare il giovane mediano a pretendenti di massimo livello come Milan, Juventus e Atalanta. Fin dal suo passaggio a Firenze, infatti, la carriera di Diousse (alto già 1,85 m e ambidestro) è stata in ascesa: prima la consacrazione in Under-15 e poi molto più di recente (la chiamata nella Nazionale Under-17 del Senegal. Il giovane viola giocherà con la sua nazionale la coppa del mondo di categoria