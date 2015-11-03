Labaro Viola

Notizie Cairo Fiorentina

D’Aversa riaccende il Torino e scatena il dibattito: è già un rimpianto per la Fiorentina?

13 marzo 2026 23:40

TMW: “Dura contestazione dei tifosi del Torino, 20 anni fa hai speso per i palloni, ora fuori dai cog***ni”

13 marzo 2026 15:35

Caos Torino: monte di letame davanti al centro sportivo e striscione dei tifosi: "Merde come Cairo"

24 febbraio 2026 12:16

Vanoli e quella critica a Cairo: "Dove non arrivano i soldi arrivano le idee." Dirà lo stesso a Commisso?

12 novembre 2025 13:19

Niente Baroni per la Fiorentina. Cairo lo ha scelto e sarà il nuovo allenatore del Torino

03 giugno 2025 20:50

Clamorosa protesta dei tifosi del Torino, in 20.000 in marcia contro Cairo: "Devi vendere, vattene"

04 maggio 2025 12:33

Di Marzio: "Il Torino vuole Cabral per sostituire Zapata, prima offerta di Vagnati al Benfica"

07 gennaio 2025 00:16

L'ex commercialista di Berlusconi, grazie anche alla Fiorentina, ad un passo dalla presidenza di Lega

18 dicembre 2024 23:50

Torino verso la cessione? Cairo: "Non scommetterei un euro sulla mia presenza qui tra un anno"

06 dicembre 2024 16:13

Pedullà: "Commisso 5 anni di quasi tutto alla Fiorentina. Parlano i fatti, le cose non piovono dal cielo"

30 novembre 2024 15:02

Cairo pronto a vendere il Torino? "Vendo quando arriva uno più ricco e bravo. Al momento non c'è"

28 novembre 2024 18:17

I tifosi del Torino possono esultare: Cairo ha aperto alla cessione della società per la prima volta

27 novembre 2024 14:01

Cairo: "Sconfitta immeritata, la Fiorentina non ha mai tirato in porta, secondo tempo dominato dal Toro"

03 novembre 2024 19:02

Torino, contestazione indecente contro Cairo: esposto un necrologio nei pressi del Filadelfia

02 novembre 2024 18:53

Sentite Cairo: "Con la Fiorentina con quest'atteggiamento per riuscire a vincere"

26 ottobre 2024 14:09

Cairo lancia l'allarme: "Il calcio italiano ha un debito di 5,7 miliardi. Va fatta una riforma"

11 ottobre 2024 16:53

Il presidente del Torino è stato contestato prima della partita contro l'Atalanta a causa del mercato deludente

25 agosto 2024 17:40

Cairo: "Ho preso un treno alle 6 per salutare Joe Barone. Ci eravamo chiariti. I rapporti con i Viola sono distesi"

20 maggio 2024 16:51

Cairo punge: "I tifosi tengono più alle squadre che non hanno debiti e non a chi fa follie economiche"

20 maggio 2024 16:09

Cairo: "Manca un'ultima partita da vincere, poi in finale si tifa Fiorentina, d'altronde siamo gemellati"

19 maggio 2024 10:17

TMW, In pole per la panchina del Torino c'è Italiano ma Cairo ha contatto anche Sarri

06 maggio 2024 18:11

Tuttosport: “Italiano prima scelta del Torino ma ostacolo stipendio importante e status acquisito”

05 maggio 2024 09:53

Di Marzio: "Juric verso l'addio al Torino a fine stagione, c'è l'idea Vanoli del Venezia. Italiano defilato"

04 maggio 2024 15:21

Cairo saluta Juric: "I contratti finiscono gli ho detto di restare ma si è voluto tenere le porte aperte"

04 maggio 2024 12:50

Cairo vuole Vincenzo Italiano sulla panchina del Torino, avviati i primi contatti

14 aprile 2024 22:15

Cairo al Viola Park per omaggiare Barone. Abbracci con Pradè e Camilla. Assente Commisso

20 marzo 2024 21:26

Chiambretti: "Farei una multa agli arbitri che sbagliano come Marchetti, Cairo fa bene a lamentarsi"

03 marzo 2024 16:32

Pistocchi attacca Cairo: "Dopo i suoi 19 anni è uno smacco vedere il Viola Park per tutto il Torino"

29 febbraio 2024 17:32

Cairo silura Juric: "Ha detto che vuole restare? Non me ne frega più un ca**o. Chissenefrega"

17 febbraio 2024 11:12

Cairo: "Le 3 big hanno parlato con Gravina? Volevano fare la Superleghina. Maggioranza schiacciante"

12 febbraio 2024 17:08

Lega risponde a Cairo sul Decreto Crescita: "Basta sconti per calciatori stranieri che guadagnano milioni"

10 gennaio 2024 18:44

Cairo punta il dito contro gli arbitri: "Torino ha perso punti per strada anche per decisioni arbitrali"

08 gennaio 2024 19:23

Cairo: "Con la Fiorentina partita molto importante che dobbiamo fare alla grande"

24 dicembre 2023 14:50

Cairo crede all'Europa: "Classifica corta e vogliamo migliorare la scorsa stagione. Torino squadra importante"

15 dicembre 2023 18:31

Cairo festeggia: "La vittoria contro l'Atalanta è bella come quella contro la Fiorentina per 4-0"

05 dicembre 2023 12:59

Caos in casa Torino, furiosa lite tra Juric e Radonjic in allenamento. Il serbo dirà addio a gennaio

04 dicembre 2023 18:54

Sentite Cairo: "Per colpa degli errori arbitrali, l’anno scorso abbiamo perso l’Europa"

16 novembre 2023 16:45

Sentite Cairo: "Ogni anno penalizzati di 8 punti per torti arbitrali. Il Torino sarebbe in Europa"

13 novembre 2023 19:43

Cairo risponde anche a Commisso: "Chi ci ha criticato sui diritti TV un giorno ci ringrazierà"

24 ottobre 2023 12:10

Lo voleva Pradè al posto di Iachini, adesso Juric rischia di essere cacciato dal Torino di Cairo

23 ottobre 2023 12:10

Cairo risponde a Commisso: "Gazzetta giornale imparziale, non la uso per interessi personali"

06 ottobre 2023 10:43

Cairo punzecchia: "Torino-Fiorentina 4-0 la mia partita più bella, la conservo nel telefonino"

06 ottobre 2023 10:35

Juric stanco del progetto Torino? Cairo lo chiama per il rinnovo, lui prende tempo. Vuole club da Europa

05 ottobre 2023 19:15

I tifosi del Torino contro Cairo: "Commisso ha ragione, sei solo un buffone!"

24 giugno 2023 16:20

Cairo si dichiara innocente, ma domani i suoi giornali pubblicheranno la risposta di Commisso?

16 giugno 2023 20:10

Cairo ha querelato Commisso: "Accusato di condurre una campagna mediatica contro la Fiorentina"

16 giugno 2023 08:49

Juric resta al Torino. Ha ricevuto la promessa da Cairo di una squadra più forte il prossimo anno

04 giugno 2023 19:46

Torino dietro la Fiorentina, Cairo non ci sta: "Speravo di fare quel colpo di reni e non l'abbiamo fatto"

04 giugno 2023 15:34

La Curva del Torino contro Commisso, coro: "Sei un figlio di p***" e poi: "Sciacquati la bocca"

21 maggio 2023 15:19

Commisso non ha mai attaccato il Torino ed i suoi tifosi, bensì si è scagliato contro Cairo 

21 maggio 2023 09:18

Da Torino attaccano Commisso: "Sta mettendo in discussione i granata senza averne titolo"

17 maggio 2023 10:24

Pedullà: "Che lezione di Commisso a Cairo. Ha il Torino da 20 anni, prenda appunti invece di parlare"

28 aprile 2023 15:32

Criscitiello: "Cairo, il tuo nemico è Commisso ma devi imparare da quello che ha fatto alla Fiorentina"

17 aprile 2023 08:38

Altra bordata di Juric a Cairo: "Se vuoi alzare il livello i giocatori di qualità gli aggiungi, non li vendi"

11 febbraio 2023 01:15

Pedullà: "Chi non nota la differenza tra Commisso e Cairo ha gli occhi foderati di prosciutto"

04 febbraio 2023 15:26

Pedullà difende Commisso: "Non puoi chiamarlo mafioso, alla Fiorentina non accadono cose del Torino"

03 febbraio 2023 18:29

Gazzetta: “A Commisso sfugge che anche Elkann, Iervolino e Berlusconi sono presidenti di club di A”

02 febbraio 2023 09:40

Cairo risponde a Commisso: "Quello che dice non è vero, valutiamo estremi per la querela"

02 febbraio 2023 00:26

Juric non si presenta in conferenza dopo la partita. Confronto con il Torino per ribellarsi a cessione Lukic

29 gennaio 2023 00:40

Commisso contro Cairo, una guerra aperta tra Ribery, scontri in Lega e lo sgarro Amrabat-Mandragora

19 gennaio 2023 11:20

Si erano fatti la guerra, scoppia la pace grazie allo spalma debiti, Cairo annuncia: "Ha ragione Lotito"

05 dicembre 2022 18:27

I tifosi del Torino si scagliano contro Cairo: "Vattene. Persino Mentana ti sp****na"

02 agosto 2022 18:07

Il Torino non vuole perdere Belotti, offerto nuovo rinnovo di contratto. Cosa fa la Fiorentina?

03 giugno 2022 17:19

Da Torino, il club stufo dà ultimatum a Belotti, decida entro oggi il suo futuro. Fiorentina alla finestra

27 maggio 2022 10:10

Belotti alla Fiorentina da svincolato? Cairo spera di tenerlo: "Credo ancora nel rinnovo del Gallo"

04 maggio 2022 13:45

Il sospetto di Cairo: "Belotti potrebbe aver firmato con qualcuno. Era libero, ma doveva comunicarlo"

14 aprile 2022 17:11

Commisso furioso non ci sta, querela e porta in tribunale Cairo e la Gazzetta dello Sport

19 gennaio 2022 15:21

Cairo esulta e se la gode: "Bremer non ha fatto toccare palla a Vlahovic, davvero monumentale"

10 gennaio 2022 20:38

Cairo: "Belotti preso quando nessuno credeva in lui, se ne va a 0 perchè non l'ho ceduto al Milan"

30 dicembre 2021 13:11

Cairo annuncia: "Belotti? Non credo abbia voglia di firmare il rinnovo". Fiorentina nel futuro del "Gallo"?

07 ottobre 2021 20:24

Nazione, Fiorentina-Torino, quanti "scontri": Rocco sogna un dispetto a Cairo

28 agosto 2021 09:26

Belotti non rinnova, Roma offre 15 milioni al Torino, Cairo si offende per offerta troppo bassa

05 giugno 2021 14:56

Il Torino ufficializza il nuovo allenatore: è Ivan Juric. Fu accostato anche alla Fiorentina

28 maggio 2021 15:12

Bordata di Immobile a Cairo: "Mi ha offeso e insultato per aver giocato con il sangue agli occhi"

19 maggio 2021 00:18

Il Corriere fiorentino risponde a Commisso: "Cairo non impone. Aggressioni non intimidiscono"

14 maggio 2021 13:59

Commisso contro Gazzetta e Corriere fiorentino: "Da voi fake news controllate da Cairo, non rispondo"

14 maggio 2021 12:52

Cairo furioso: "La Superlega è un attentato alla Serie A. Marotta e Agnelli come Giuda, devono dimettersi "

19 aprile 2021 21:30

Torino non gioca con casi Covid? Lotito non ci sta, scontro con Cairo. La Lazio andrà in campo

27 febbraio 2021 11:04

Cairo non ci sta: "Torino-Fiorentina? C'era un rigore per noi, abbiamo preso un gol da polli"

30 gennaio 2021 10:13

Corriere Fiorentino, Torino-Fiorentina, uno scontro salvezza che non rispecchia le due squadre

29 gennaio 2021 11:20

Condò bacchetta: "Commisso e Cairo devono capire che il calcio non è come gestire azienda"

12 dicembre 2020 20:28

Cairo, presidente del Torino positivo al coronavirus: è sotto osservazione a Milano

30 ottobre 2020 23:30

Cairo: "Offerta di 50 milioni della Fiorentina per Belotti? Non ho visto nulla, zero offerte ricevute"

01 ottobre 2020 15:36

Cairo: "Belotti? Resterà al Torino. Izzo? Abbiamo diverse richieste per lui, vedremo"

27 agosto 2020 12:49

TMW, contatto Barone-Cairo per Izzo. Offerta ufficiale non ancora arrivata ma il difensore...

21 agosto 2020 16:14

Tuttosport, Belotti alla Fiorentina? Cairo smentisce la cessione, è al centro del progetto Toro

15 luglio 2020 12:12

Cairo: "Belotti non lo vendo, perché dovrei? Per lui ho rifiutato cifre importanti"

24 giugno 2020 16:50

Da Torino, la Fiorentina vuole lo scambio Belotti-Cutrone ma la proposta verrà rispedita al mittente

12 giugno 2020 18:53

Tuttosport, Belotti, la Fiorentina continua a corteggiarlo ma Cairo nega i contatti con i viola, per lui è incedibile

12 giugno 2020 12:32

La nonna di Belotti confessa la trattativa con la Fiorentina, ma Cairo smentisce: "Nulla di vero"

07 giugno 2020 14:38

Cairo contro la ripartenza: "Se ripartiamo il prossimo campionato partirà a fine ottobre, con gli europei come facciamo?"

21 maggio 2020 19:07

L'Arena, Fiorentina in pressing su Juric, Amrabat può essere un alleato. Le alternative...

29 aprile 2020 15:28

Cairo: "Ha ragione Rezza dell'ISS, è impossibile riprendere il campionato a fine maggio"

14 aprile 2020 00:38

Cairo: "Il campionato di calcio è finito, lo scudetto non va assegnato. Gli stipendi dei giocatori..."

30 marzo 2020 20:39

Cairo contro Lotito e De Laurentiis: "Fanno i fenomeni, vogliono allenarsi senza pensare alle conseguenze"

22 marzo 2020 17:42

Cairo: "Coronavirus? In Italia servono misure "cinesi", molto più dure di quelle prese fino a oggi"

08 marzo 2020 22:25

Retroscena, è stato Cairo a non voler cedere Bonifazi alla Fiorentina anche se aveva fatto un'offerta più ricca della Spal

28 gennaio 2020 13:16

Lotito e Cairo alle mani in Lega Calcio per conflitto d'interesse sul presidente. Mentre la Fiorentina...

17 dicembre 2019 09:34

Il Torino batte il Genoa 1-0 ma i tifosi non soddisfatti continuano la protesta contro la squadra

01 dicembre 2019 15:12

“Cairo vattene”, altre scritte sui muri della sede del Torino e al Filadelfia

22 novembre 2019 14:10

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