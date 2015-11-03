Notizie Cairo Fiorentina

D’Aversa riaccende il Torino e scatena il dibattito: è già un rimpianto per la Fiorentina?
13 marzo 2026 23:40
TMW: “Dura contestazione dei tifosi del Torino, 20 anni fa hai speso per i palloni, ora fuori dai cog***ni”
13 marzo 2026 15:35
Caos Torino: monte di letame davanti al centro sportivo e striscione dei tifosi: "Merde come Cairo"
24 febbraio 2026 12:16
Vanoli e quella critica a Cairo: "Dove non arrivano i soldi arrivano le idee." Dirà lo stesso a Commisso?
12 novembre 2025 13:19
Niente Baroni per la Fiorentina. Cairo lo ha scelto e sarà il nuovo allenatore del Torino
03 giugno 2025 20:50
Clamorosa protesta dei tifosi del Torino, in 20.000 in marcia contro Cairo: "Devi vendere, vattene"
04 maggio 2025 12:33
Di Marzio: "Il Torino vuole Cabral per sostituire Zapata, prima offerta di Vagnati al Benfica"
07 gennaio 2025 00:16
L'ex commercialista di Berlusconi, grazie anche alla Fiorentina, ad un passo dalla presidenza di Lega
18 dicembre 2024 23:50
Torino verso la cessione? Cairo: "Non scommetterei un euro sulla mia presenza qui tra un anno"
06 dicembre 2024 16:13
Pedullà: "Commisso 5 anni di quasi tutto alla Fiorentina. Parlano i fatti, le cose non piovono dal cielo"
30 novembre 2024 15:02
Cairo pronto a vendere il Torino? "Vendo quando arriva uno più ricco e bravo. Al momento non c'è"
28 novembre 2024 18:17
I tifosi del Torino possono esultare: Cairo ha aperto alla cessione della società per la prima volta
27 novembre 2024 14:01
Cairo: "Sconfitta immeritata, la Fiorentina non ha mai tirato in porta, secondo tempo dominato dal Toro"
03 novembre 2024 19:02
Torino, contestazione indecente contro Cairo: esposto un necrologio nei pressi del Filadelfia
02 novembre 2024 18:53
Sentite Cairo: "Con la Fiorentina con quest'atteggiamento per riuscire a vincere"
26 ottobre 2024 14:09
Cairo lancia l'allarme: "Il calcio italiano ha un debito di 5,7 miliardi. Va fatta una riforma"
11 ottobre 2024 16:53
Il presidente del Torino è stato contestato prima della partita contro l'Atalanta a causa del mercato deludente
25 agosto 2024 17:40
Cairo: "Ho preso un treno alle 6 per salutare Joe Barone. Ci eravamo chiariti. I rapporti con i Viola sono distesi"
20 maggio 2024 16:51
Cairo punge: "I tifosi tengono più alle squadre che non hanno debiti e non a chi fa follie economiche"
20 maggio 2024 16:09
Cairo: "Manca un'ultima partita da vincere, poi in finale si tifa Fiorentina, d'altronde siamo gemellati"
19 maggio 2024 10:17
TMW, In pole per la panchina del Torino c'è Italiano ma Cairo ha contatto anche Sarri
06 maggio 2024 18:11
Tuttosport: “Italiano prima scelta del Torino ma ostacolo stipendio importante e status acquisito”
05 maggio 2024 09:53
Di Marzio: "Juric verso l'addio al Torino a fine stagione, c'è l'idea Vanoli del Venezia. Italiano defilato"
04 maggio 2024 15:21
Cairo saluta Juric: "I contratti finiscono gli ho detto di restare ma si è voluto tenere le porte aperte"
04 maggio 2024 12:50
Cairo vuole Vincenzo Italiano sulla panchina del Torino, avviati i primi contatti
14 aprile 2024 22:15
Cairo al Viola Park per omaggiare Barone. Abbracci con Pradè e Camilla. Assente Commisso
20 marzo 2024 21:26
Chiambretti: "Farei una multa agli arbitri che sbagliano come Marchetti, Cairo fa bene a lamentarsi"
03 marzo 2024 16:32
Pistocchi attacca Cairo: "Dopo i suoi 19 anni è uno smacco vedere il Viola Park per tutto il Torino"
29 febbraio 2024 17:32
Cairo silura Juric: "Ha detto che vuole restare? Non me ne frega più un ca**o. Chissenefrega"
17 febbraio 2024 11:12
Cairo: "Le 3 big hanno parlato con Gravina? Volevano fare la Superleghina. Maggioranza schiacciante"
12 febbraio 2024 17:08
Lega risponde a Cairo sul Decreto Crescita: "Basta sconti per calciatori stranieri che guadagnano milioni"
10 gennaio 2024 18:44
Cairo punta il dito contro gli arbitri: "Torino ha perso punti per strada anche per decisioni arbitrali"
08 gennaio 2024 19:23
Cairo: "Con la Fiorentina partita molto importante che dobbiamo fare alla grande"
24 dicembre 2023 14:50
Cairo crede all'Europa: "Classifica corta e vogliamo migliorare la scorsa stagione. Torino squadra importante"
15 dicembre 2023 18:31
Cairo festeggia: "La vittoria contro l'Atalanta è bella come quella contro la Fiorentina per 4-0"
05 dicembre 2023 12:59
Caos in casa Torino, furiosa lite tra Juric e Radonjic in allenamento. Il serbo dirà addio a gennaio
04 dicembre 2023 18:54
Sentite Cairo: "Per colpa degli errori arbitrali, l’anno scorso abbiamo perso l’Europa"
16 novembre 2023 16:45
Sentite Cairo: "Ogni anno penalizzati di 8 punti per torti arbitrali. Il Torino sarebbe in Europa"
13 novembre 2023 19:43
Cairo risponde anche a Commisso: "Chi ci ha criticato sui diritti TV un giorno ci ringrazierà"
24 ottobre 2023 12:10
Lo voleva Pradè al posto di Iachini, adesso Juric rischia di essere cacciato dal Torino di Cairo
23 ottobre 2023 12:10
Cairo risponde a Commisso: "Gazzetta giornale imparziale, non la uso per interessi personali"
06 ottobre 2023 10:43
Cairo punzecchia: "Torino-Fiorentina 4-0 la mia partita più bella, la conservo nel telefonino"
06 ottobre 2023 10:35
Juric stanco del progetto Torino? Cairo lo chiama per il rinnovo, lui prende tempo. Vuole club da Europa
05 ottobre 2023 19:15
I tifosi del Torino contro Cairo: "Commisso ha ragione, sei solo un buffone!"
24 giugno 2023 16:20
Cairo si dichiara innocente, ma domani i suoi giornali pubblicheranno la risposta di Commisso?
16 giugno 2023 20:10
Cairo ha querelato Commisso: "Accusato di condurre una campagna mediatica contro la Fiorentina"
16 giugno 2023 08:49
Juric resta al Torino. Ha ricevuto la promessa da Cairo di una squadra più forte il prossimo anno
04 giugno 2023 19:46
Torino dietro la Fiorentina, Cairo non ci sta: "Speravo di fare quel colpo di reni e non l'abbiamo fatto"
04 giugno 2023 15:34
La Curva del Torino contro Commisso, coro: "Sei un figlio di p***" e poi: "Sciacquati la bocca"
21 maggio 2023 15:19
Commisso non ha mai attaccato il Torino ed i suoi tifosi, bensì si è scagliato contro Cairo
21 maggio 2023 09:18
Da Torino attaccano Commisso: "Sta mettendo in discussione i granata senza averne titolo"
17 maggio 2023 10:24
Pedullà: "Che lezione di Commisso a Cairo. Ha il Torino da 20 anni, prenda appunti invece di parlare"
28 aprile 2023 15:32
Criscitiello: "Cairo, il tuo nemico è Commisso ma devi imparare da quello che ha fatto alla Fiorentina"
17 aprile 2023 08:38
Altra bordata di Juric a Cairo: "Se vuoi alzare il livello i giocatori di qualità gli aggiungi, non li vendi"
11 febbraio 2023 01:15
Pedullà: "Chi non nota la differenza tra Commisso e Cairo ha gli occhi foderati di prosciutto"
04 febbraio 2023 15:26
Pedullà difende Commisso: "Non puoi chiamarlo mafioso, alla Fiorentina non accadono cose del Torino"
03 febbraio 2023 18:29
Gazzetta: “A Commisso sfugge che anche Elkann, Iervolino e Berlusconi sono presidenti di club di A”
02 febbraio 2023 09:40
Cairo risponde a Commisso: "Quello che dice non è vero, valutiamo estremi per la querela"
02 febbraio 2023 00:26
Juric non si presenta in conferenza dopo la partita. Confronto con il Torino per ribellarsi a cessione Lukic
29 gennaio 2023 00:40
Commisso contro Cairo, una guerra aperta tra Ribery, scontri in Lega e lo sgarro Amrabat-Mandragora
19 gennaio 2023 11:20
Si erano fatti la guerra, scoppia la pace grazie allo spalma debiti, Cairo annuncia: "Ha ragione Lotito"
05 dicembre 2022 18:27
I tifosi del Torino si scagliano contro Cairo: "Vattene. Persino Mentana ti sp****na"
02 agosto 2022 18:07
Il Torino non vuole perdere Belotti, offerto nuovo rinnovo di contratto. Cosa fa la Fiorentina?
03 giugno 2022 17:19
Da Torino, il club stufo dà ultimatum a Belotti, decida entro oggi il suo futuro. Fiorentina alla finestra
27 maggio 2022 10:10
Belotti alla Fiorentina da svincolato? Cairo spera di tenerlo: "Credo ancora nel rinnovo del Gallo"
04 maggio 2022 13:45
Il sospetto di Cairo: "Belotti potrebbe aver firmato con qualcuno. Era libero, ma doveva comunicarlo"
14 aprile 2022 17:11
Commisso furioso non ci sta, querela e porta in tribunale Cairo e la Gazzetta dello Sport
19 gennaio 2022 15:21
Cairo esulta e se la gode: "Bremer non ha fatto toccare palla a Vlahovic, davvero monumentale"
10 gennaio 2022 20:38
Cairo: "Belotti preso quando nessuno credeva in lui, se ne va a 0 perchè non l'ho ceduto al Milan"
30 dicembre 2021 13:11
Cairo annuncia: "Belotti? Non credo abbia voglia di firmare il rinnovo". Fiorentina nel futuro del "Gallo"?
07 ottobre 2021 20:24
Nazione, Fiorentina-Torino, quanti "scontri": Rocco sogna un dispetto a Cairo
28 agosto 2021 09:26
Belotti non rinnova, Roma offre 15 milioni al Torino, Cairo si offende per offerta troppo bassa
05 giugno 2021 14:56
Il Torino ufficializza il nuovo allenatore: è Ivan Juric. Fu accostato anche alla Fiorentina
28 maggio 2021 15:12
Bordata di Immobile a Cairo: "Mi ha offeso e insultato per aver giocato con il sangue agli occhi"
19 maggio 2021 00:18
Il Corriere fiorentino risponde a Commisso: "Cairo non impone. Aggressioni non intimidiscono"
14 maggio 2021 13:59
Commisso contro Gazzetta e Corriere fiorentino: "Da voi fake news controllate da Cairo, non rispondo"
14 maggio 2021 12:52
Cairo furioso: "La Superlega è un attentato alla Serie A. Marotta e Agnelli come Giuda, devono dimettersi "
19 aprile 2021 21:30
Torino non gioca con casi Covid? Lotito non ci sta, scontro con Cairo. La Lazio andrà in campo
27 febbraio 2021 11:04
Cairo non ci sta: "Torino-Fiorentina? C'era un rigore per noi, abbiamo preso un gol da polli"
30 gennaio 2021 10:13
Corriere Fiorentino, Torino-Fiorentina, uno scontro salvezza che non rispecchia le due squadre
29 gennaio 2021 11:20
Condò bacchetta: "Commisso e Cairo devono capire che il calcio non è come gestire azienda"
12 dicembre 2020 20:28
Cairo, presidente del Torino positivo al coronavirus: è sotto osservazione a Milano
30 ottobre 2020 23:30
Cairo: "Offerta di 50 milioni della Fiorentina per Belotti? Non ho visto nulla, zero offerte ricevute"
01 ottobre 2020 15:36
Cairo: "Belotti? Resterà al Torino. Izzo? Abbiamo diverse richieste per lui, vedremo"
27 agosto 2020 12:49
TMW, contatto Barone-Cairo per Izzo. Offerta ufficiale non ancora arrivata ma il difensore...
21 agosto 2020 16:14
Tuttosport, Belotti alla Fiorentina? Cairo smentisce la cessione, è al centro del progetto Toro
15 luglio 2020 12:12
Cairo: "Belotti non lo vendo, perché dovrei? Per lui ho rifiutato cifre importanti"
24 giugno 2020 16:50
Da Torino, la Fiorentina vuole lo scambio Belotti-Cutrone ma la proposta verrà rispedita al mittente
12 giugno 2020 18:53
Tuttosport, Belotti, la Fiorentina continua a corteggiarlo ma Cairo nega i contatti con i viola, per lui è incedibile
12 giugno 2020 12:32
La nonna di Belotti confessa la trattativa con la Fiorentina, ma Cairo smentisce: "Nulla di vero"
07 giugno 2020 14:38
Cairo contro la ripartenza: "Se ripartiamo il prossimo campionato partirà a fine ottobre, con gli europei come facciamo?"
21 maggio 2020 19:07
L'Arena, Fiorentina in pressing su Juric, Amrabat può essere un alleato. Le alternative...
29 aprile 2020 15:28
Cairo: "Ha ragione Rezza dell'ISS, è impossibile riprendere il campionato a fine maggio"
14 aprile 2020 00:38
Cairo: "Il campionato di calcio è finito, lo scudetto non va assegnato. Gli stipendi dei giocatori..."
30 marzo 2020 20:39
Cairo contro Lotito e De Laurentiis: "Fanno i fenomeni, vogliono allenarsi senza pensare alle conseguenze"
22 marzo 2020 17:42
Cairo: "Coronavirus? In Italia servono misure "cinesi", molto più dure di quelle prese fino a oggi"
08 marzo 2020 22:25
Retroscena, è stato Cairo a non voler cedere Bonifazi alla Fiorentina anche se aveva fatto un'offerta più ricca della Spal
28 gennaio 2020 13:16
Lotito e Cairo alle mani in Lega Calcio per conflitto d'interesse sul presidente. Mentre la Fiorentina...
17 dicembre 2019 09:34
Il Torino batte il Genoa 1-0 ma i tifosi non soddisfatti continuano la protesta contro la squadra
01 dicembre 2019 15:12
“Cairo vattene”, altre scritte sui muri della sede del Torino e al Filadelfia
22 novembre 2019 14:10
Archivio