TMW: “Dura contestazione dei tifosi del Torino, 20 anni fa hai speso per i palloni, ora fuori dai cog***ni”

Continua la contestazione in casa Torino, anche nella sfida contro il Parma il pubblico diserterà lo stadio Grande Torino per far sentire il proprio dissenso nei confronti della proprietà Cairo. Il patron è stato nuovamente contestato a mezzo striscioni durante la notte: il primo affisso all’esterno dell’impianto casalingo dei granata e il secondo sugli scalini di ingresso alla Chiesa della Gran Madre di Dio. “Presidente pagliaccio”, il contenuto del primo striscione, con l’effige di Cairo truccato da clown, mentre il secondo recitava: “20 anni fa hai speso per i palloni, ora vai fuori dai coglioni”, con chiaro riferimento all’acquisto del club, dopo il fallimento del 2005 sotto la presidenza di Francesco Cimminelli.

Lo riporta TMW