Commisso non ha mai attaccato il Torino ed i suoi tifosi, bensì si è scagliato contro Cairo 

Il riferimento a Coppa e Conference, coi viola che poi hanno centrato entrambe le finali. Proprio in Coppa, dopo la vittoria sul Torino nei quarti di finale al Franchi, Commisso aveva messo nuovamente nel mirino Cairo.

Ma niente a che vedere col campo. Anzi, dopo la rifinitura di ieri, Commisso (che non sarà presente oggi allo stadio) ha precisato: «Non ho niente contro il Torino, la sua squadra e i suoi tifosi. Conosco e rispetto la loro storia. Sono stato a Superga e ho pregato per quanto accaduto al Grande Torino». In casa granata, Juric ha un po’ di febbre, ma oggi dovrebbe essere regolarmente in panchina. Alla vigilia ha parlato il vice Matteo Paro: «Raggiungere l’ottavo posto sarebbe molto importante. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi».

