Dal centro sportivo, Cerofolini tra i pali, a destra Venuti e Duncan in mediana. Chance per Jovic

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì contro l’Inter, Italiano potrebbe optare per un massiccio turnover contro il Torino. Arrivano gli ultimi aggiornamenti dal Centro Sportivo Davide Astori proprio in merito alla probabile formazione della Fiorentina per il match con i granata. Cerofolini ancora una volta preferito a Terracciano in campionato, in difesa, invece, si va verso una linea a 4 formata da Venuti, Quarta, Igor e Terzic (con Ranieri sullo sfondo ma ad oggi in svantaggio). In mediana spazio a Duncan accanto a Mandragora e sulla trequarti potrebbero partire dall’inizio Kouamè, Barak e Saponara. Il ruolo di centravanti dovrebbe essere affidato a Jovic con Cabral ancora non al meglio.

