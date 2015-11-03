Notizie Probabile Formazione Fiorentina

La probabile formazione della Fiorentina secondo Sky: 3-4-1-2 con Ndour alle spalle di Piccoli e Kean
06 dicembre 2025 12:11
Probabile formazione: esordio in difesa per Moreno, in mediana Richardson e Adli, davanti Beltran
02 ottobre 2024 12:52
Probabile formazione: Parisi terzino, Lopez al centro. Ci sono Castrovilli e Barak. Nzola dal 1'
13 maggio 2024 08:11
Probabile formazione: Kayode al posto di Dodò, fuori Ranieri. Bonaventura il dubbio per Italiano
08 maggio 2024 08:24
Probabile formazione: Christensen tra i pali. Fuori Biraghi, c’è Parisi. Chance per Nzola e Barak
05 maggio 2024 09:35
Probabile formazione Coppa Italia: Nico sta bene, Belotti e Beltran stringono i denti, Bonaventura rischia
23 aprile 2024 14:26
Probabile formazione: Parisi e Dodò dal 1’ sulle fasce, torna Bonaventura. Nico fuori, c’è Ikoné
15 aprile 2024 08:58
Probabili formazioni, torna Beltran titolare dietro Belotti, tentativo per rivedere Arthur dal 1', Nico e Sottil sulle fasce
16 marzo 2024 18:33
Probabile formazione: Ballottaggio Barak-Bonaventura sulla trequarti contro la Roma. Oggi la decisione
09 marzo 2024 14:55
Probabile formazione: Nico c’è con Brekalo e Beltran. Milenkovic-Ranieri i difensori centrali
14 dicembre 2023 08:48
Probabile formazione, Milenkovic-Ranieri in difesa, Nico stringe i denti, Nzola centravanti
10 dicembre 2023 09:55
Probabile formazione: Mina-Ranieri in difesa. Lopez regista, tridente Brekalo-Nzola-Kouame
06 dicembre 2023 09:25
Probabile formazione: Bonaventura-Mandragora a centrocampo. Kayode-Parisi sulle fasce
03 dicembre 2023 09:32
Probabile formazione: unico dubbio sulla fascia sinistra, Kouame o Brekalo?
25 novembre 2023 09:14
Probabile formazione: Christensen in porta, Milenkovic fuori. Lopez al centro, Beltran dal 1’
26 ottobre 2023 09:13
Probabile formazione Lecce: Venuti dalla panchina, Strefezza falso nueve, Almqvist confermato
27 agosto 2023 15:02
Dal centro sportivo, Cerofolini tra i pali, a destra Venuti e Duncan in mediana. Chance per Jovic
20 maggio 2023 19:44
Probabile formazione Fiorentina, Duncan sorpassa Maleh. Conferma in arrivo per Cabral e Saponara
10 aprile 2022 11:31
Le ultime dal centro sportivo, Odriozola favorito su Venuti, Saponara in vantaggio su Callejon
21 dicembre 2021 19:25
Dal centro sportivo, Duncan titolare, in avanti Callejon in vantaggio su Sottil e Saponara
18 dicembre 2021 21:20
Dal centro sportivo, in porta Dragowski, Quarta in difesa, Castrovilli a centrocampo con Torreira
17 settembre 2021 16:49
Verso Fiorentina-Torino: Igor in pole su Nastasic. Dubbio Castrovilli-Maleh. Verso la conferma Callejon
28 agosto 2021 09:56
Verso Roma-Fiorentina: Igor con Milenkovic. C'è Castrovilli, Callejon dal 1' con Gonzalez e Vlahovic
22 agosto 2021 16:51
Dal centro sportivo, Ribery out, gioca Callejon sulla destra. Borja titolare, Bonaventura c'è
09 gennaio 2021 20:24
Dal centro sportivo, la Fiorentina torna al 4-2-3-1. Callejon e Ribery titolari
15 dicembre 2020 22:42
Dai Campini, sarà 4-2-3-1. Caceres terzino, Koaumè ala destra. Bonaventura fuori. Due ballottaggi
21 novembre 2020 19:55
Probabile Viola, Duncan scalza Benassi, Caceres mette Igor in panchina, bocciato Cutrone è in vantaggio Vlahovic
14 febbraio 2020 15:57
A Torino in piena emergenza, la probabile Fiorentina. In difesa Igor, in attacco Cutrone
02 febbraio 2020 10:07
Secondo tutti i maggiori quotidiani Montella contro il Milan conferma il 3-5-2
29 settembre 2019 11:42
La Nazione, Montella gioca con il 4-3-3. Lirola c'è. Sorpresa Castrovilli a centrocampo. Vlahovic e Ribery in panchina
24 agosto 2019 11:25
Probabile formazione di Montella contro il Monza. Ranieri titolare al posto di Pezzella
17 agosto 2019 18:20
Probabili formazioni: Fiorentina-Galatasaray, titolari Badelj e Zurkowski a centrocampo
11 agosto 2019 11:15
Fiorentina-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e ballottaggi
25 maggio 2019 10:45
Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: probabili formazioni del match
25 aprile 2019 13:09
Juventus-Fiorentina: orario, probabili formazioni, indisponibili e ballottaggi…
20 aprile 2019 15:27
Probabili formazioni: Roma-Fiorentina, assente Edimilson ma recupera Chiesa…
02 aprile 2019 16:35
Fiorentina-Torino, orario, probabili formazioni, indisponibili e squalificati
29 marzo 2019 20:28
Probabile formazione: Fiorentina-Lazio, ballottaggi, indisponibili e diffidati…
07 marzo 2019 16:53
Fiorentina Primavera, probabile formazione della sfida alle ore 14:30 con il Sassuolo…
01 marzo 2019 11:06
Probabile formazione della sfida di campionato Fiorentina-Inter…
23 febbraio 2019 15:10
Spal-Fiorentina, probabili formazioni, squalificati, indisponibili e ballottaggi…
14 febbraio 2019 20:38
Hancko e Norgaard titolari contro il Chievo. Ecco la probabile formazione della Fiorentina
27 gennaio 2019 09:08
Probabile formazione: torna Pezzella, Gerson nel tridente offensivo. A centrocampo...
01 dicembre 2018 10:46
Probabile formazione: Mirallas e Pjaca a supporto di Simeone. Tra i pali Lafont. A centrocampo...
22 settembre 2018 08:50
Probabile formazione: Eysseric ancora titolare, torna Veretout a centrocampo. Edimilson...
15 settembre 2018 10:48
Probabile formazione: torna Saponara sulla trequarti, Dabo in mezzo. In difesa...
20 maggio 2018 09:12
Probabile formazione: Gaspar a destra preferito a Hristov, Milenkovic al centro. Saponara...
06 maggio 2018 09:43
Crotone, ecco il probabile undici di Walter Zenga: assenze pesanti in attacco, out Budimir e Nalini...
31 marzo 2018 12:18
Probabile formazione: in emergenza Pioli rispolvera Cristoforo, Eysseric e Maxi Olivera. Il modulo...
31 marzo 2018 09:17
Probabile formazione: difesa a tre con due punte in avanti. Dabo, Hugo e Falcinelli titolari
25 febbraio 2018 09:30
Formazione in vista della Juve, ecco perchè la difesa a tre può essere la soluzione migliore
07 febbraio 2018 11:56
Probabile formazione: unico dubbio il modulo. Rientra Germán Pezzella. In attacco...
30 dicembre 2017 09:40
PROBABILI FORMAZIONI: INSIGNE NON CE LA FA, SARRI SCEGLIE ZIELINSKI. MARIO RUI A SINISTRA...
10 dicembre 2017 12:04
PROBABILI FORMAZIONI: PIOLI NON CAMBIA UNA VIRGOLA, STESSO UNDICI DI UNA SETTIMANA FA...
10 dicembre 2017 11:36
La probabile formazione di Iachini: Sassuolo speculare alla Fiorentina, 4-3-3 con Matri favorito su Falcinelli...
03 dicembre 2017 11:49
Il probabile schieramento anti-Sassuolo: confermato l'undici di Roma, Simeone favoritissimo su Babacar...
03 dicembre 2017 11:23
Eysseric vicino al rientro da titolare, Benassi out, ecco quale formazione schiererà probabilmente Pioli
13 ottobre 2017 14:36
Probabile formazione: possibile maglia da titolare per Eysseric. Dubbi sulle fasce
30 settembre 2017 12:12
Il probabile undici della Juventus: Buffon lascia spazio a Szczesny, il grande ex Bernardeschi dovrebbe partire titolare
19 settembre 2017 14:24
Probabile formazione, torna Chiesa con Eysseric e Benassi. Pezzella titolare, ballottaggio sulla fascia destra...
27 agosto 2017 11:03
Le probabili scelte del Palermo di Bortoluzzi
30 aprile 2017 13:13
Il probabile undici di partenza di Paulo Sousa.
30 aprile 2017 12:47
Il probabile schieramento: ballottaggio Chiesa-Tello, in attacco c'è Babacar
22 aprile 2017 14:07
Nazione, Olivera torna a sinistra, a destra niente Salcedo. Sorpresa sulla trequarti?
14 ottobre 2016 11:42
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