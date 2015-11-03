Labaro Viola

Notizie Probabile Formazione Fiorentina

La probabile formazione della Fiorentina secondo Sky: 3-4-1-2 con Ndour alle spalle di Piccoli e Kean

06 dicembre 2025 12:11

Probabile formazione: esordio in difesa per Moreno, in mediana Richardson e Adli, davanti Beltran

02 ottobre 2024 12:52

Probabile formazione: Parisi terzino, Lopez al centro. Ci sono Castrovilli e Barak. Nzola dal 1'

13 maggio 2024 08:11

Probabile formazione: Kayode al posto di Dodò, fuori Ranieri. Bonaventura il dubbio per Italiano

08 maggio 2024 08:24

Probabile formazione: Christensen tra i pali. Fuori Biraghi, c’è Parisi. Chance per Nzola e Barak

05 maggio 2024 09:35

Probabile formazione Coppa Italia: Nico sta bene, Belotti e Beltran stringono i denti, Bonaventura rischia

23 aprile 2024 14:26

Probabile formazione: Parisi e Dodò dal 1’ sulle fasce, torna Bonaventura. Nico fuori, c’è Ikoné

15 aprile 2024 08:58

Probabili formazioni, torna Beltran titolare dietro Belotti, tentativo per rivedere Arthur dal 1', Nico e Sottil sulle fasce

16 marzo 2024 18:33

Probabile formazione: Ballottaggio Barak-Bonaventura sulla trequarti contro la Roma. Oggi la decisione

09 marzo 2024 14:55

Probabile formazione: Nico c’è con Brekalo e Beltran. Milenkovic-Ranieri i difensori centrali 

14 dicembre 2023 08:48

Probabile formazione, Milenkovic-Ranieri in difesa, Nico stringe i denti, Nzola centravanti

10 dicembre 2023 09:55

Probabile formazione: Mina-Ranieri in difesa. Lopez regista, tridente Brekalo-Nzola-Kouame

06 dicembre 2023 09:25

Probabile formazione: Bonaventura-Mandragora a centrocampo. Kayode-Parisi sulle fasce

03 dicembre 2023 09:32

Probabile formazione: unico dubbio sulla fascia sinistra, Kouame o Brekalo?

25 novembre 2023 09:14

Probabile formazione: Christensen in porta, Milenkovic fuori. Lopez al centro, Beltran dal 1’

26 ottobre 2023 09:13

Probabile formazione Lecce: Venuti dalla panchina, Strefezza falso nueve, Almqvist confermato

27 agosto 2023 15:02

Dal centro sportivo, Cerofolini tra i pali, a destra Venuti e Duncan in mediana. Chance per Jovic

20 maggio 2023 19:44

Probabile formazione Fiorentina, Duncan sorpassa Maleh. Conferma in arrivo per Cabral e Saponara

10 aprile 2022 11:31

Le ultime dal centro sportivo, Odriozola favorito su Venuti, Saponara in vantaggio su Callejon

21 dicembre 2021 19:25

Dal centro sportivo, Duncan titolare, in avanti Callejon in vantaggio su Sottil e Saponara

18 dicembre 2021 21:20

Dal centro sportivo, in porta Dragowski, Quarta in difesa, Castrovilli a centrocampo con Torreira

17 settembre 2021 16:49

Verso Fiorentina-Torino: Igor in pole su Nastasic. Dubbio Castrovilli-Maleh. Verso la conferma Callejon

28 agosto 2021 09:56

Verso Roma-Fiorentina: Igor con Milenkovic. C'è Castrovilli, Callejon dal 1' con Gonzalez e Vlahovic

22 agosto 2021 16:51

Dal centro sportivo, Ribery out, gioca Callejon sulla destra. Borja titolare, Bonaventura c'è

09 gennaio 2021 20:24

Dal centro sportivo, la Fiorentina torna al 4-2-3-1. Callejon e Ribery titolari

15 dicembre 2020 22:42

Dai Campini, sarà 4-2-3-1. Caceres terzino, Koaumè ala destra. Bonaventura fuori. Due ballottaggi

21 novembre 2020 19:55

Probabile Viola, Duncan scalza Benassi, Caceres mette Igor in panchina, bocciato Cutrone è in vantaggio Vlahovic

14 febbraio 2020 15:57

A Torino in piena emergenza, la probabile Fiorentina. In difesa Igor, in attacco Cutrone

02 febbraio 2020 10:07

Secondo tutti i maggiori quotidiani Montella contro il Milan conferma il 3-5-2

29 settembre 2019 11:42

La Nazione, Montella gioca con il 4-3-3. Lirola c'è. Sorpresa Castrovilli a centrocampo. Vlahovic e Ribery in panchina

24 agosto 2019 11:25

Probabile formazione di Montella contro il Monza. Ranieri titolare al posto di Pezzella

17 agosto 2019 18:20

Probabili formazioni: Fiorentina-Galatasaray, titolari Badelj e Zurkowski a centrocampo

11 agosto 2019 11:15

Fiorentina-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e ballottaggi

25 maggio 2019 10:45

Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: probabili formazioni del match

25 aprile 2019 13:09

Juventus-Fiorentina: orario, probabili formazioni, indisponibili e ballottaggi…

20 aprile 2019 15:27

Probabili formazioni: Roma-Fiorentina, assente Edimilson ma recupera Chiesa…

02 aprile 2019 16:35

Fiorentina-Torino, orario, probabili formazioni, indisponibili e squalificati

29 marzo 2019 20:28

Probabile formazione: Fiorentina-Lazio, ballottaggi, indisponibili e diffidati…

07 marzo 2019 16:53

Fiorentina Primavera, probabile formazione della sfida alle ore 14:30 con il Sassuolo…

01 marzo 2019 11:06

Probabile formazione della sfida di campionato Fiorentina-Inter…

23 febbraio 2019 15:10

Spal-Fiorentina, probabili formazioni, squalificati, indisponibili e ballottaggi…

14 febbraio 2019 20:38

Hancko e Norgaard titolari contro il Chievo. Ecco la probabile formazione della Fiorentina

27 gennaio 2019 09:08

Probabile formazione: torna Pezzella, Gerson nel tridente offensivo. A centrocampo...

01 dicembre 2018 10:46

Probabile formazione: Mirallas e Pjaca a supporto di Simeone. Tra i pali Lafont. A centrocampo...

22 settembre 2018 08:50

Probabile formazione: Eysseric ancora titolare, torna Veretout a centrocampo. Edimilson...

15 settembre 2018 10:48

Probabile formazione: torna Saponara sulla trequarti, Dabo in mezzo. In difesa...

20 maggio 2018 09:12

Probabile formazione: Gaspar a destra preferito a Hristov, Milenkovic al centro. Saponara...

06 maggio 2018 09:43

Crotone, ecco il probabile undici di Walter Zenga: assenze pesanti in attacco, out Budimir e Nalini...

31 marzo 2018 12:18

Probabile formazione: in emergenza Pioli rispolvera Cristoforo, Eysseric e Maxi Olivera. Il modulo...

31 marzo 2018 09:17

Probabile formazione: difesa a tre con due punte in avanti. Dabo, Hugo e Falcinelli titolari

25 febbraio 2018 09:30

Formazione in vista della Juve, ecco perchè la difesa a tre può essere la soluzione migliore

07 febbraio 2018 11:56

Probabile formazione: unico dubbio il modulo. Rientra Germán Pezzella. In attacco...

30 dicembre 2017 09:40

PROBABILI FORMAZIONI: INSIGNE NON CE LA FA, SARRI SCEGLIE ZIELINSKI. MARIO RUI A SINISTRA...

10 dicembre 2017 12:04

PROBABILI FORMAZIONI: PIOLI NON CAMBIA UNA VIRGOLA, STESSO UNDICI DI UNA SETTIMANA FA...

10 dicembre 2017 11:36

La probabile formazione di Iachini: Sassuolo speculare alla Fiorentina, 4-3-3 con Matri favorito su Falcinelli...

03 dicembre 2017 11:49

Il probabile schieramento anti-Sassuolo: confermato l'undici di Roma, Simeone favoritissimo su Babacar...

03 dicembre 2017 11:23

Eysseric vicino al rientro da titolare, Benassi out, ecco quale formazione schiererà probabilmente Pioli

13 ottobre 2017 14:36

Probabile formazione: possibile maglia da titolare per Eysseric. Dubbi sulle fasce

30 settembre 2017 12:12

Il probabile undici della Juventus: Buffon lascia spazio a Szczesny, il grande ex Bernardeschi dovrebbe partire titolare

19 settembre 2017 14:24

Probabile formazione, torna Chiesa con Eysseric e Benassi. Pezzella titolare, ballottaggio sulla fascia destra...

27 agosto 2017 11:03

Le probabili scelte del Palermo di Bortoluzzi

30 aprile 2017 13:13

Il probabile undici di partenza di Paulo Sousa.

30 aprile 2017 12:47

Il probabile schieramento: ballottaggio Chiesa-Tello, in attacco c'è Babacar

22 aprile 2017 14:07

Nazione, Olivera torna a sinistra, a destra niente Salcedo. Sorpresa sulla trequarti?

14 ottobre 2016 11:42

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