Fiorentina-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e ballottaggi
Queste potrebbero essere le probabili formazioni della sfida di domenica per la salvezza Fiorentina-Genoa alle ore 20:30:Fiorentina(4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi,...
Queste potrebbero essere le probabili formazioni della sfida di domenica per la salvezza Fiorentina-Genoa alle ore 20:30:
Fiorentina(4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Muriel, Simeone.
All.Montella.
Indisponibili:Pjaca.
Squalificati:Montella.
Ballottaggio:Fernandes-Gerson
Genoa(3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pereira, Lerager, Radovanovic, Veloso, Criscito; Lapadula, Kouamé.
All.Prandelli.
Indisponibili: Sturaro, Hiljemark, Favilli, Mazzitelli.
Squalificati:Pezzella.
Ballottaggio:Pandev-Lapadula