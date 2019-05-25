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Fiorentina-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e ballottaggi

Queste potrebbero essere le probabili formazioni della sfida di domenica per la salvezza Fiorentina-Genoa alle ore 20:30:Fiorentina(4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 maggio 2019 10:45
Fiorentina-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e ballottaggi - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Queste potrebbero essere le probabili formazioni della sfida di domenica per la salvezza Fiorentina-Genoa alle ore 20:30:

Fiorentina(4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Muriel, Simeone.

All.Montella.

Indisponibili:Pjaca.

Squalificati:Montella.

Ballottaggio:Fernandes-Gerson

Genoa(3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pereira, Lerager, Radovanovic, Veloso, Criscito; Lapadula, Kouamé.

All.Prandelli.

Indisponibili: Sturaro, Hiljemark, Favilli, Mazzitelli.

Squalificati:Pezzella.

Ballottaggio:Pandev-Lapadula

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