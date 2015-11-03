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Notizie Probabile Fiorentina Fiorentina

Probabile formazione, Cerofolini in porta. Rientra Amrabat con Bianco. Favorito Barak su Bonaventura

12 gennaio 2023 12:56

Fiorentina confermato il tridente d'attacco. A centrocampo Barak e Bonaventura, dietro c'è Quarta

17 ottobre 2022 13:12

Dal centro sportivo, ballottaggio Caceres-Venuti. Callejon in panchina

28 gennaio 2021 14:12

Gazzetta, probabile formazione: Pulgar torna titolare e in attacco ci sarà...

07 novembre 2020 09:26

Iachini vuole tornare al modulo 3-5-2 contro la Lazio. Cutrone-Ribery in avanti

26 giugno 2020 19:49

Formazione anti Toro, si viaggia verso l'esclusione di Badelj. Boateng in lotta per un posto

06 dicembre 2019 12:23

Probabile formazione, si ritorna al 4-3-3, occasione per Venuti, Benassi e Boateng

30 ottobre 2019 11:15

Montella cambia volto alla viola, si torna al 4-3-3. Chance per Venuti, riposa Badelj

29 ottobre 2019 20:51

Formazione ufficiale: Arsenal-Fiorentina, tridente composto da Sottil-Saponara-Vlahovic

20 luglio 2019 23:42

Fiorentina-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e ballottaggi

25 maggio 2019 10:45

Parma-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili e squalificati. Gerson partirà titolare, in panchina Simeone

16 maggio 2019 18:16

Probabili formazioni: Fiorentina-Sassuolo, indisponibili e squalificati

26 aprile 2019 14:59

Fiorentina-Frosinone: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e diffidati…

06 aprile 2019 13:01

Fiorentina-Torino, orario, probabili formazioni, indisponibili e squalificati

29 marzo 2019 20:28

Probabile formazione anti Inter: rientra Edimilson, dubbi in attacco. Pjaca...

25 settembre 2018 08:43

Probabili formazioni labaro. Occhio ad un Saponara bis

16 marzo 2018 10:11

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