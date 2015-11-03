Notizie Probabile Fiorentina Fiorentina

Probabile formazione, Cerofolini in porta. Rientra Amrabat con Bianco. Favorito Barak su Bonaventura
12 gennaio 2023 12:56
Fiorentina confermato il tridente d'attacco. A centrocampo Barak e Bonaventura, dietro c'è Quarta
17 ottobre 2022 13:12
Dal centro sportivo, ballottaggio Caceres-Venuti. Callejon in panchina
28 gennaio 2021 14:12
Gazzetta, probabile formazione: Pulgar torna titolare e in attacco ci sarà...
07 novembre 2020 09:26
Iachini vuole tornare al modulo 3-5-2 contro la Lazio. Cutrone-Ribery in avanti
26 giugno 2020 19:49
Formazione anti Toro, si viaggia verso l'esclusione di Badelj. Boateng in lotta per un posto
06 dicembre 2019 12:23
Probabile formazione, si ritorna al 4-3-3, occasione per Venuti, Benassi e Boateng
30 ottobre 2019 11:15
Montella cambia volto alla viola, si torna al 4-3-3. Chance per Venuti, riposa Badelj
29 ottobre 2019 20:51
Formazione ufficiale: Arsenal-Fiorentina, tridente composto da Sottil-Saponara-Vlahovic
20 luglio 2019 23:42
Fiorentina-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e ballottaggi
25 maggio 2019 10:45
Parma-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili e squalificati. Gerson partirà titolare, in panchina Simeone
16 maggio 2019 18:16
Probabili formazioni: Fiorentina-Sassuolo, indisponibili e squalificati
26 aprile 2019 14:59
Fiorentina-Frosinone: probabili formazioni, indisponibili, squalificati e diffidati…
06 aprile 2019 13:01
Fiorentina-Torino, orario, probabili formazioni, indisponibili e squalificati
29 marzo 2019 20:28
Probabile formazione anti Inter: rientra Edimilson, dubbi in attacco. Pjaca...
25 settembre 2018 08:43
Probabili formazioni labaro. Occhio ad un Saponara bis
16 marzo 2018 10:11
Archivio