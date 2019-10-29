Montella cambia volto alla viola, si torna al 4-3-3. Chance per Venuti, riposa Badelj

Il Pentasport ha fatto il punto sugli undici di Montella in vista del Sassuolo. Il tecnico campano avrebbe deciso di ricambiare volto alla squadra tornando al 4-3-3. In porta confermato Dragowski, a s...

Il Pentasport ha fatto il punto sugli undici di Montella in vista del Sassuolo. Il tecnico campano avrebbe deciso di ricambiare volto alla squadra tornando al 4-3-3. In porta confermato Dragowski, a sinistra Dalbert con nel mezzo Milenkovic e Pezzella e a destra una grandissima occasione per Venuti. A centrocampo potrebbe riposare Badelj, e potrebbe toccare Pulgar da regista con ai lati Benassi e Castrovilli. Davanti Chiesa e Sottil, punta Boateng favorito su Vlahovic