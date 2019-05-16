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Parma-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili e squalificati. Gerson partirà titolare, in panchina Simeone

Queste potrebbero essere le probabili formazioni di Parma-Fiorentina allo stadio Tardini:Parma (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Di Marco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Ger...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2019 18:16
Parma-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili e squalificati. Gerson partirà titolare, in panchina Simeone - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Queste potrebbero essere le probabili formazioni di Parma-Fiorentina allo stadio Tardini:
Parma (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Di Marco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho.

All. D'Aversa.

Indisponibili: Schiappacasse, Biabany.

Squalificati: Bruno Alves e Rigoni.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Gerson; Chiesa, Muriel.

All. Montella.

Indisponibili: Pjaca.

Squalificati: nessuno.

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