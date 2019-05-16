Parma-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili e squalificati. Gerson partirà titolare, in panchina Simeone
Queste potrebbero essere le probabili formazioni di Parma-Fiorentina allo stadio Tardini:Parma (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Di Marco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Ger...
A cura di Redazione Labaroviola
16 maggio 2019 18:16
Queste potrebbero essere le probabili formazioni di Parma-Fiorentina allo stadio Tardini:
Parma (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Di Marco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho.
All. D'Aversa.
Indisponibili: Schiappacasse, Biabany.
Squalificati: Bruno Alves e Rigoni.
Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Gerson; Chiesa, Muriel.
All. Montella.
Indisponibili: Pjaca.
Squalificati: nessuno.