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Notizie Parma Fiorentina Fiorentina

Cuesta: “Keita ha costretto la Fiorentina ad abbassarsi. Ora consolidiamo i risultati positivi”

27 dicembre 2025 15:03

Corriere dello Sport: "Squadra che vince non si cambia. Contro il Parma gli undici dell'Udinese"

24 dicembre 2025 11:30

L'agente di Man racconta l'aneddoto: "Dopo il gol contro la Fiorentina mi ha chiamato Mourinho"

12 settembre 2024 17:25

Con la rete messa a segno contro il Parma su punizione diretta, Biraghi realizza due record

18 agosto 2024 10:39

Grave incidente sull'A1: molti tifosi della Fiorentina ancora bloccati nel traffico verso Parma

17 agosto 2024 17:58

Bucchioni: "Comuzzo ha giocato poco ma sempre preciso. Biraghi da braccetto ha deluso"

17 agosto 2024 17:41

FORMAZIONE UFFICIALE: PALLADINO FA FUORI PARISI, COMUZZO TITOLARE. KOUAMÈ C'È

17 agosto 2024 17:29

I convocati della Fiorentina per il Parma: assente Nico Gonzalez, ci sono Amrabat e De Gea

16 agosto 2024 16:48

Ranieri squalificato, a Parma il braccetto sarà Biraghi. In assenza di difensori è il suo nuovo ruolo

11 agosto 2024 19:33

Pradè: "Siamo tutti in discussione, anche io, ma andiamo avanti con Iachini. Chiari con lui"

07 novembre 2020 20:54

Formazione ufficiale Fiorentina, modulo 3-5-2, Lirola e Bonaventura fuori. Pulgar titolare

07 novembre 2020 19:37

Di Gennaro: "De Rossi? Intrigante, ma vietato sbagliare. Chiesa da vendere: deve crescere"

06 luglio 2020 18:40

FOTO e VIDEO, ecco la casa svaligiata di Ribery: "Adesso decido per la mia famiglia"

06 luglio 2020 14:49

Pagelle Viola: Pulgar cecchino, sorpresa Venuti, Chiesa entra bene e con voglia. Cutrone, invece, leggero e sciupone. Davanti serve altro...

05 luglio 2020 21:33

La formazione della Fiorentina, giocano Terracciano, Venuti e Igor. Fuori Castrovilli e Chiesa

05 luglio 2020 18:26

Joe Barone ha esortato Iachini, chiesto un cambio di passo. I retroscena del faccia a faccia

05 luglio 2020 14:34

Parma, Ceravolo: "Noi eravamo più pimpanti, volevamo la vittoria più di loro e si è visto"

19 maggio 2019 19:53

Nardella: "Domenica dobbiamo essere tutti allo stadio. Da Della Valle, fino all'ultimo dei tifosi"

19 maggio 2019 19:01

Brovarone: "I numeri di Montella sono un bagno di sangue. Fallimento Simeone. Se vince l'Inter.."

19 maggio 2019 18:33

L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa convoca 26 giocatori contro i viola

18 maggio 2019 16:43

D'Aversa: "Viola quasi salvi ma in difficoltà. Troveranno di fronte una città intera"

18 maggio 2019 15:54

Biglietti, Stadio Tardini vicino al sold-out domenica. Solo 1000 i tagliandi disponibili..

17 maggio 2019 22:41

ATF: "Salviamo la nostra Fiorentina, domenica tutti a Parma. A fine stagione.."

16 maggio 2019 22:04

Parma-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili e squalificati. Gerson partirà titolare, in panchina Simeone

16 maggio 2019 18:16

La società ducale invita i tifosi ad andare allo stadio contro la viola. Biglietti a 1€

15 maggio 2019 13:27

Squalificati, Bruno Alves e Rigoni saltano la Fiorentina. Ecco la lista dei fermati

14 maggio 2019 20:23

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