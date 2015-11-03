Notizie Parma Fiorentina Fiorentina

Cuesta: “Keita ha costretto la Fiorentina ad abbassarsi. Ora consolidiamo i risultati positivi”
27 dicembre 2025 15:03
Corriere dello Sport: "Squadra che vince non si cambia. Contro il Parma gli undici dell'Udinese"
24 dicembre 2025 11:30
L'agente di Man racconta l'aneddoto: "Dopo il gol contro la Fiorentina mi ha chiamato Mourinho"
12 settembre 2024 17:25
Con la rete messa a segno contro il Parma su punizione diretta, Biraghi realizza due record
18 agosto 2024 10:39
Grave incidente sull'A1: molti tifosi della Fiorentina ancora bloccati nel traffico verso Parma
17 agosto 2024 17:58
Bucchioni: "Comuzzo ha giocato poco ma sempre preciso. Biraghi da braccetto ha deluso"
17 agosto 2024 17:41
FORMAZIONE UFFICIALE: PALLADINO FA FUORI PARISI, COMUZZO TITOLARE. KOUAMÈ C'È
17 agosto 2024 17:29
I convocati della Fiorentina per il Parma: assente Nico Gonzalez, ci sono Amrabat e De Gea
16 agosto 2024 16:48
Ranieri squalificato, a Parma il braccetto sarà Biraghi. In assenza di difensori è il suo nuovo ruolo
11 agosto 2024 19:33
Pradè: "Siamo tutti in discussione, anche io, ma andiamo avanti con Iachini. Chiari con lui"
07 novembre 2020 20:54
Formazione ufficiale Fiorentina, modulo 3-5-2, Lirola e Bonaventura fuori. Pulgar titolare
07 novembre 2020 19:37
Di Gennaro: "De Rossi? Intrigante, ma vietato sbagliare. Chiesa da vendere: deve crescere"
06 luglio 2020 18:40
FOTO e VIDEO, ecco la casa svaligiata di Ribery: "Adesso decido per la mia famiglia"
06 luglio 2020 14:49
Pagelle Viola: Pulgar cecchino, sorpresa Venuti, Chiesa entra bene e con voglia. Cutrone, invece, leggero e sciupone. Davanti serve altro...
05 luglio 2020 21:33
La formazione della Fiorentina, giocano Terracciano, Venuti e Igor. Fuori Castrovilli e Chiesa
05 luglio 2020 18:26
Joe Barone ha esortato Iachini, chiesto un cambio di passo. I retroscena del faccia a faccia
05 luglio 2020 14:34
Parma, Ceravolo: "Noi eravamo più pimpanti, volevamo la vittoria più di loro e si è visto"
19 maggio 2019 19:53
Nardella: "Domenica dobbiamo essere tutti allo stadio. Da Della Valle, fino all'ultimo dei tifosi"
19 maggio 2019 19:01
Brovarone: "I numeri di Montella sono un bagno di sangue. Fallimento Simeone. Se vince l'Inter.."
19 maggio 2019 18:33
L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa convoca 26 giocatori contro i viola
18 maggio 2019 16:43
D'Aversa: "Viola quasi salvi ma in difficoltà. Troveranno di fronte una città intera"
18 maggio 2019 15:54
Biglietti, Stadio Tardini vicino al sold-out domenica. Solo 1000 i tagliandi disponibili..
17 maggio 2019 22:41
ATF: "Salviamo la nostra Fiorentina, domenica tutti a Parma. A fine stagione.."
16 maggio 2019 22:04
Parma-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili e squalificati. Gerson partirà titolare, in panchina Simeone
16 maggio 2019 18:16
La società ducale invita i tifosi ad andare allo stadio contro la viola. Biglietti a 1€
15 maggio 2019 13:27
Squalificati, Bruno Alves e Rigoni saltano la Fiorentina. Ecco la lista dei fermati
14 maggio 2019 20:23
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