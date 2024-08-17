Grave incidente sull'A1: molti tifosi della Fiorentina ancora bloccati nel traffico verso Parma

Come riporta Il Resto del Carlino, intorno alle 16:50, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio per la A22 Brennero Modena e Reggio Emilia, in direzione Milano, si registrano 10 km di...

Come riporta Il Resto del Carlino, intorno alle 16:50, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio per la A22 Brennero Modena e Reggio Emilia, in direzione Milano, si registrano 10 km di coda in aumento, per un incidente avvenuto all'altezza del km 146 e 500, in cui sono rimasti coinvolti due auto e due moto.

Sono cinque i feriti, tra i quali due donne in gravi condizioni. L’incidente è accaduto per la precisione verso le 15,30 sulla corsia nord dell’Autostrada del Sole, al km 148, tra Gazzata di San Martino in Rio e Rubiera.

Una situazione che si ripercuote anche sui tifosi della Fiorentina diretti a Parma. Dovrebbero essere circa 3600 i supporters Viola al Tardini ma il brutto incidente avvenuto in autostrada rischia di complicare la trasferta e l'arrivo allo stadio in tempo per il fischio d'inizio

LE PAROLE DI ENZO BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-comuzzo-ha-giocato-poco-ma-sempre-preciso-biraghi-da-braccetto-ha-deluso/264460/