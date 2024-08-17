Bucchioni: "Comuzzo ha giocato poco ma sempre preciso. Biraghi da braccetto ha deluso"

Biraghi in quel ruolo ha deluso, ma anche lo stesso Parisi nel pre campionato è stato timido e questo doveva essere il suo anno

Enzo Bucchioni ha detto la sua sulla formazione della Fiorentina scelta da mister Palladino per la prima di campionato contro il Parma. Queste le sue parole:

"Fa giocare quelli che hanno fatto meglio nel pre campionato. Kouamè è uno che aiuta e corre tantissimo, Comuzzo ha giocato poco ma quando lo ha fatto è sempre stato attento e preciso. In questo momento non hai la formazione al top dal punto di vista dei nomi e quindi l'allenatore sceglie quelli che stanno meglio fisicamente. Poi non giocano quelli che stanno sul mercato perchè non ha senso e lanci dei giovani da subito e c'è tutta una logica dietro."

LE SCELTE DI PALLADINO PER AFFRONTARE IL PARMA: SORPRESA COMUZZO

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