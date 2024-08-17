FORMAZIONE UFFICIALE: PALLADINO FA FUORI PARISI, COMUZZO TITOLARE. KOUAMÈ C'È

La Fiorentina scende in campo contro il Parma di Pecchia alle 18:30. Ecco gli 11 scelti da mister Palladino

Dopo una lunga attesa, la Fiorentina di mister Palladino scenderà in campo contro il Parma di Pecchia, per il match valido per la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 il fischio d'inizio della gara che si giocherà allo stadio Tardini, dove i viola proveranno a conquistare i primi 3 punti stagionali. Gudmundsson, arrivato ieri a Firenze per svolgere le visite mediche e firmare il contratto, sarà in tribuna a sostenere i suoi nuovi compagni. Assenti Ranieri e Nico Gonzalez.

Fiorentina: (3-4-2-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo, Quarta, Pongracic, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Colpani, Kouamé; Kean

Assenti il nome di Nico Gonzalez e il suo numero di maglia sul sito della Lega Serie A. Addio vicino?

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