Assenti il nome di Nico Gonzalez e il suo numero di maglia sul sito della Lega Serie A. Addio vicino?

Ieri la Fiorentina aveva comunicato l'assegnazione della numero 10 all'argentino. Indizio di mercato per la Juventus?

La Lega Serie A ha reso note le numerazioni ufficiali delle maglie delle squadre in vista della prima giornata di campionato. La Fiorentina aveva già annunciato l'assegnazione della maglia numero 10 a Nico Gonzalez, nonostante l'argentino fosse in procinto di trasferirsi a Torino. Potrebbe essere stata solo una scelta temporanea? Un ulteriore indizio arriva proprio dalla Lega, che nella lista ufficiale non include né il nome di Gonzalez né il numero di maglia anticipato dal club viola. È possibile che la numero 10 venga destinata al nuovo acquisto, Albert Gudmundsson, arrivato ieri a Firenze. Sembra che l'avventura di Gonzalez con la Fiorentina stia giungendo al termine.

Blazquez: “Gudmundsson veniva ogni giorno in sede a protestare per andare alla Fiorentina”

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