Notizie Tifosi Fiorentina Fiorentina

Brutte notizie per i tifosi della Fiorentina allo stadio, prevista pioggia consistente a Firenze in serata
13 marzo 2025 11:59
Lady Radio svela: "Il ricorso è stato accolto, i tifosi della Fiorentina potranno andare a Monza"
10 gennaio 2025 11:44
Ufficiale, La trasferta a Genova è vietata ai tifosi della Fiorentina residenti in Toscana
28 ottobre 2024 18:19
I tifosi viola esplodono contro la squadra a fine partita: pioggia di fischi e il coro: "Tirate fuori le palle"
25 agosto 2024 21:12
Grave incidente sull'A1: molti tifosi della Fiorentina ancora bloccati nel traffico verso Parma
17 agosto 2024 17:58
Biraghi commosso: "Ringrazio la gente per l'aiuto dato in questi giorni, mi sento adottato da Firenze"
12 novembre 2023 18:02
I tifosi della Fiorentina già carichi per la Juventus, polverizzati più di 10mila biglietti in un giorno
30 ottobre 2023 11:12
Un tifoso urla: "Bravo Vincenzo" e tutta la tribuna lo applaude, Italiano molto felice ringrazia
26 ottobre 2023 23:04
Pioggia intensa prevista in serata su Firenze, i tifosi della Fiorentina rischiano di bagnarsi
26 ottobre 2023 12:25
Pastore applaude: "Ricordo ancora l'ovazione ricevuto contro la Fiorentina, i tifosi sono incredibili"
23 ottobre 2023 11:29
Striscione ultras Fiorentina: "Doping, scommesse, falso in bilancio, non erano gli ultras il male del calcio"
16 ottobre 2023 12:41
Fiorentina, la carica dei 30mila al Franchi per la gara contro l'Atalanta: febbre da big match
16 settembre 2023 10:02
Al Franchi 11.000 tifosi per Braga-Fiorentina, arriveranno solo in 200 dal Portogallo
22 febbraio 2023 09:05
"Devi spendere" caos Barone che discute con un tifoso fuori dallo stadio. La sicurezza lo porta via
19 febbraio 2023 17:40
Obbligo di tessera e biglietto non prendibile in biglietteria, così la questura ha bloccato la Fiorentina
08 novembre 2022 12:47
Cecchi: "Firenze sa amare anche i non top player come Cabral, ama chi da il sangue per la maglia"
02 novembre 2022 12:49
Corriere Fiorentino: "Il caso Franchi esiste, ma facendo finta di nulla i problemi non si risolvono"
26 ottobre 2022 12:31
Gazzetta, la Fiorentina rischia la responsabilità oggettiva per la scazzottata successa in Maratona
25 ottobre 2022 12:34
Jorgensen: "La Fiorentina ha un bel progetto, serve pazienza ma i tifosi viola non ne hanno"
12 ottobre 2022 12:37
Previsti 4000 tifosi degli Hearts per la sfida di domani, non saranno molti meno di quelli della Fiorentina
12 ottobre 2022 12:18
I tifosi infuriati per Torreira assaltano i social della Fiorentina, chiesto l'allontanamento di Joe Barone
15 giugno 2022 13:28
Biraghi: "Non ascolto le critiche. Ho ricevuto insulti per come gioco, ma è facile dietro a uno schermo"
04 giugno 2022 12:07
I tifosi della Fiorentina non ci stanno l'hashtag #RiscattateTorreira entra in tendenze su Twitter
23 maggio 2022 12:40
L'associazione tifosi Fiorentina non ci sta: "Situazione biglietti con Milan incredibile, verremo lo stesso"
28 aprile 2022 12:46
Sette mila tifosi viola per l'allenamento della Fiorentina. Grande entusiasmo al Franchi. Foto e video
13 aprile 2022 19:49
Igor: "A Firenze i tifosi ti fanno sentire importante, giocare nella Fiorentina è qualcosa di speciale"
13 aprile 2022 12:32
Duncan: "Italiano ci fa andare oltre i nostri limiti. Tifosi fantastici, ci aiutavano nei momenti difficili"
22 marzo 2022 12:12
Torreira: "Possiamo raggiungere gli obiettivi. Tutto è possibile con impegno e con i nostri tifosi"
09 marzo 2022 13:55
Cori razzisti contro Vlahovic? Allegri smentisce: "Tifosi viola correttissimi, coreografia meravigliosa"
03 marzo 2022 13:29
La questura daspa 100 tifosi della Fiorentina. Nel mirino un amichevole a Moena e la gara con la Lazio
01 marzo 2022 11:28
Fila lunghissima alla biglietteria per Fiorentina-Juve. C'è chi ha fatto 100 km e chi è arrivato alle sette
26 febbraio 2022 12:53
Odriozola: "Fiorentina significa passione, è un modo di vivere. I tifosi ti danno la spinta, fanno volare"
16 febbraio 2022 11:46
Odriozola: "Amo la Fiorentina per il senso di appartenenza, la viola è Firenze e tutti in città la tifano"
16 febbraio 2022 11:19
Tifosi all'aeroporto hanno ricordato cosa vuol dire Fiorentina-Juventus. Grande emozione per i giocatori
11 febbraio 2022 13:24
Gentile (SKY) critica i tifosi della Fiorentina: "Sgradevole fare gli olè a chi sta perdendo 6-0"
17 gennaio 2022 22:51
Due tifosi della Fiorentina daspati per un fumogeno, sono ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico
15 gennaio 2022 13:09
Da oggi la Fiorentina mette in vendita un mini abbonamento da 7 gare a prezzi veramente scontati
11 ottobre 2021 13:39
Odriozola: "Possiamo sognare in grande. Grazie tifosi, mi fermano per strada lo stadio è magico"
08 ottobre 2021 12:53
Bargiggia: "I tifosi della Fiorentina che mi avevano criticato su Prandelli sono dei pagliacci e fanno pena"
23 marzo 2021 13:44
Video, incontro tra i tifosi e Joe Barone fuori dal ritiro della Fiorentina: "Contano i risultati"
19 dicembre 2020 13:04
Nazione, Chiesa ringrazierà finalmente tutti i tifosi della Fiorentina durante la sua presentazione
12 ottobre 2020 12:32
Fiorentina-Samp, mille posti allo stadio? Ecco chi potrà entrare
30 settembre 2020 10:41
Flachi: "E' stato brutto vedere Joe Barone con il megafono. Gliela faranno pagare"
21 giugno 2020 23:23
I tifosi si mobilitano sui social: nasce la pagina Facebook in favore dello stadio a Campi
26 maggio 2020 12:57
Commisso è andato a fine gara a salutare tutti i tifosi viola arrivati a Genova per la squadra
16 febbraio 2020 17:59
In vendita i biglietti per la trasferta di Genova domenica, prezzi popolari. I dettagli
12 febbraio 2020 13:57
La mossa che lascia perplessi i tifosi, Iachini ci sarà anche la prossima stagione (salvo penale)
22 dicembre 2019 17:17
Nuova sfida super al Franchi, si prospetta una cornice di pubblico delle grandi occasioni
18 dicembre 2019 12:38
Verona-Fiorentina, pronto il maxi esodo dei tifosi viola: saranno oltre 1500. I dettagli
17 novembre 2019 14:46
Continua la passione viola, settore ospiti esaurito nonostante sconfitta e infrasettimanale
29 ottobre 2019 12:11
CorSport: Fiorentina-Lazio, previsti 34 mila tifosi viola. Divieto di transito nella zona stadio
27 ottobre 2019 11:19
Tifosi della Fiorentina aggrediti dagli ultras bresciani. Sfondato il vetro di un pullman
22 ottobre 2019 00:25
Tifosi continua il grande entusiasmo, a Brescia il settore ospiti è sold out
21 ottobre 2019 11:19
Zazzaroni: "Tifosi e squadra ora sono una sola cosa. Castro e Caceres.."
17 ottobre 2019 19:04
Tutti a Brescia: trasferta da numeri record considerando anche che si giocherà di lunedì
16 ottobre 2019 12:18
Nella gara Fiorentina-Juventus verrà fatta una coreografia di tutto lo stadio Artemio Franchi
10 settembre 2019 10:30
Diego Della Valle: "Pioli incomprensibile, si è spaventato. Sulla lettera ai tifosi..."
07 giugno 2019 12:11
De Magistris su Montella : "Siamo sicuri che la squadra lo segua? I tifosi hanno sopportato.."
22 maggio 2019 00:22
Fiorentina, prezzi agevolati per riempire il Franchi nella sfida decisiva contro il Genoa
20 maggio 2019 13:39
Qui Bergamo: piccoli scontri tra i tifosi viola in contestazione contro i Della Valle e la polizia
26 aprile 2019 01:09
ATF, domani riunione al Galluzzo per decidere che linea comune seguire
09 aprile 2019 20:40
Lite Cognigni-Pioli, la curva si schiera con il tecnico e contro la società
19 marzo 2019 11:28
Cori contro tifoso morto, ecco cosa rischia la Fiorentina. Nel frattempo...
18 marzo 2019 13:03
Monti: "Contro il Napoli mi sono vergognato dei tifosi viola. Non siamo come quei 500"
14 febbraio 2019 13:04
Chiesa: "Tifosi viola, ci aspettano partite difficili. Venite allo stadio abbiamo bisogno di voi"
08 febbraio 2019 10:47
Gama: "Gli insulti dei tifosi viola mi hanno fatto pensare, certa gente deve stare a casa"
04 gennaio 2019 14:28
Pioli: "Il momento è delicato ma i tifosi sono sempre con noi. Sono certo che domenica..."
14 dicembre 2018 12:51
#Confrontoviola, da investimenti a presenza continua, ecco quello che chiederanno i tifosi. E su Corvino...
10 dicembre 2018 20:55
Striscione in difesa di Chiesa: "Non ti curare di loro ma guarda e passa"
05 ottobre 2018 10:49
(VIDEO): I gol di Fiorentina-Spal con audio stadio. Bellissimi i boati del Franchi
23 settembre 2018 17:46
I tifosi viola non ci stanno e lanciano la raccolta firme: "Lasciateci la fascia di Davide"
05 settembre 2018 22:25
Comunicato ACF: "Raggiunta quota 21.000 abbonamenti. Caricati di ulteriore responsabilità"
01 settembre 2018 18:01
Comunicato tifo organizzato: "Scortiamo la squadra allo stadio, spingiamo i nostri ragazzi"
30 agosto 2018 16:14
Febbre Fiorentina, esordio sugli spalti ottimo. Quasi 28.000 al Franchi per la sfida col Chievo
27 agosto 2018 12:56
ACF, la prima fase di vendita degli abbonamenti si chiude a quota 12.000
26 luglio 2018 13:40
Gerson ed una formula incomprensibile. Tifosi infuriati: "Non siamo la succursale della Roma"
20 luglio 2018 18:41
I colpi latitano, i tifosi infuriati vogliono la testa di Corvino: "Devi dimetterti"
17 luglio 2018 10:31
"I tifosi a Moena troveranno la squadra al completo". Ma gli acquisti latitano...
09 giugno 2018 12:35
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