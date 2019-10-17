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Zazzaroni: "Tifosi e squadra ora sono una sola cosa. Castro e Caceres.."

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, e' intervenuto nel corso di A pranzo col Pentasport. Ecco alcuni passaggi: "Castrovilli e Caceres Non mi aspettavo dessero questo contribu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2019 19:04
Zazzaroni: "Tifosi e squadra ora sono una sola cosa. Castro e Caceres.." -
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Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, e' intervenuto nel corso di A pranzo col Pentasport. Ecco alcuni passaggi: "Castrovilli e Caceres Non mi aspettavo dessero questo contributo così focale. I giocatori sono già stati assemblati nel nuovo corso, da fuori si nota subito come i tifosi e la squadra siano tornati ad essere una cosa sola, e questo è importantissimo per puntare alle vette”.

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