Zazzaroni: "Tifosi e squadra ora sono una sola cosa. Castro e Caceres.."

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, e' intervenuto nel corso di A pranzo col Pentasport. Ecco alcuni passaggi: "Castrovilli e Caceres Non mi aspettavo dessero questo contribu...

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, e' intervenuto nel corso di A pranzo col Pentasport. Ecco alcuni passaggi: "Castrovilli e Caceres Non mi aspettavo dessero questo contributo così focale. I giocatori sono già stati assemblati nel nuovo corso, da fuori si nota subito come i tifosi e la squadra siano tornati ad essere una cosa sola, e questo è importantissimo per puntare alle vette”.