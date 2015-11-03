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Notizie Zazzaroni Fiorentina

Zazzaroni sicuro: "Vanoli ha le scatole piene di sentirsi in discussione. Paratici vorrebbe confermarlo"

19 maggio 2026 10:18

Caressa e Zazzaroni concordano: "Domani la Fiorentina batte il Genoa e si salva matematicamente"

09 maggio 2026 18:36

Zazzaroni: “Rocchi fuori dal mondo arbitrale, questo è certo. Non può uscire di casa perché lo insultano”

27 aprile 2026 21:42

Caressa sicuro: "Vince il Lecce lunedì, la Fiorentina è salva" e Zazzaroni risponde: "Viola corsari a Lecce"

18 aprile 2026 14:33

Caressa: "Fiorentina sconcertante: squadra senza identità e giocatori svampiti, ma batterà la Lazio"

11 aprile 2026 14:26

Caressa e Zazzaroni sicuri: “La Fiorentina non uscirà sconfitta dal Bentegodi. Tornerà a casa con almeno un punto”

04 aprile 2026 13:01

Sentite Zazzaroni: “Io metterei Agnelli come presidente della FIGC. E non sono Juventino”

03 aprile 2026 11:29

Zazzaroni duro: "Italia? Non solo un flop. È il fallimento plastico di un sistema. Responsabilità chiare"

01 aprile 2026 09:57

Zazzaroni: “Due punti persi tra Paratici e Marotta, ma Fiorentina e Inter guardino oltre le tensioni”

23 marzo 2026 10:19

Caressa sicuro nel pronostico: "Cremonese-Fiorentina finirà in pareggio", Zazzaroni replica: "Vincerà la Viola"

14 marzo 2026 14:14

Zazzaroni netto: "La Fiorentina snobberà la Conference per salvarsi, resteremo solo con una squadra in Europa"

12 marzo 2026 13:35

Zazzaroni ricorda Astori: "Era un amico con cui si parlava di tutto, adesso vive nella figlia Vittoria"

04 marzo 2026 12:29

Pronostico Udinese-Fiorentina, per Caressa vincono i viola, finisce X per Zazzaroni

28 febbraio 2026 16:12

Caressa e Zazzaroni senza nessun dubbio. Il derby toscano Fiorentina-Pisa lo vincerà la Viola

21 febbraio 2026 13:11

Caressa e Zazzaroni sicuri: "Fiorentina-Torino è 1 fisso. I granata hanno preso una brutta china"

07 febbraio 2026 15:04

Caressa e Zazzaroni concordano sul risultato finale del Franchi: "La Fiorentina vincerà col Cagliari"

24 gennaio 2026 14:00

Zazzaroni su Commisso: "L'Italia ritrovata non ha saputo o voluto offrirgli. Penso ad esempio allo stadio nuovo"

17 gennaio 2026 09:53

Zazzaroni: "Fiorentina-Milan tosta, o finisce in pareggio o vincono i Rossoneri. Caressa: "Finirà in pareggio"

10 gennaio 2026 14:08

Zazzaroni elogia Fagioli: “L’unico autentico talento del calcio italiano in questo momento”

07 gennaio 2026 17:23

Zazzaroni e Sabatini all’attacco della Curva Fiesole: “Contestazione fuori dal mondo”

22 dicembre 2025 23:57

Zazzaroni: “Mi sono confrontato coi giocatori della Fiorentina ma neanche loro sanno cosa fare”

20 dicembre 2025 15:17

Zazzaroni e Caressa sicuri e d’accordo: "La Fiorentina non perderà né con l'Udinese né con il Parma"

20 dicembre 2025 14:16

Zazzaroni lancia l’allarme: “Fiorentina in agonia. Qualcosa va fatto: la società deve intervenire”

19 dicembre 2025 11:44

Sentite Zazzaroni: "Richiamare Pradè alla Fiorentina, non vedo altre soluzioni. Ama Firenze"

16 dicembre 2025 10:06

Zazzaroni durissimo: “Pradé costretto a vivere nella paura, non poteva uscire di casa”

15 dicembre 2025 22:34

Zazzaroni: "Serve un cambio modulo per ripartire". Caressa: "L'idea di andare in B si è insinuata in molti calciatori"

13 dicembre 2025 14:57

Zazzaroni e Caressa sono sicuri e d'accordo: "Domani la Fiorentina batterà il Verona"

13 dicembre 2025 14:09

Zazzaroni: "La Fiorentina a Sassuolo è stata terrificante: ci sono giocatori che non ci mettono il cuore"

08 dicembre 2025 22:05

Zazzaroni: "La Viola non perderà a Bergamo, finirà pari. Caressa in disaccordo: "Una delle due avrà la meglio"

29 novembre 2025 14:20

Zazzaroni sostiene Dzeko: “Ne apprezzo lo sfogo: lo stadio non è un teatro, soltanto alla fine si contesta”

28 novembre 2025 16:40

Zazzaroni: “I numeri dicono che la Fiorentina non si salverà, ma ha la squadra per farlo”

26 novembre 2025 19:48

Sabatini pronostica Fiorentina-Juventus: “Finirà 1-1 con gol di Piccoli”, e Cruciani: “Sarà 2-2”

22 novembre 2025 15:45

Zazzaroni sicuro: "La Fiorentina batterà la Juventus", mentre per Caressa al Franchi sarà un pareggio

22 novembre 2025 13:28

Cruciani: “La Fiorentina ha solo il 50% di possibilità di salvarsi non è abituata a queste situazioni”

17 novembre 2025 21:39

Zazzaroni: "Pioli non voleva Piccoli e aveva chiesto Lindeloff, era convinto di potercela fare ancora"

10 novembre 2025 19:23

Caressa e Zazzaroni sbrigativi sul risultato: "Genoa-Fiorentina finirà in pareggio. Non si faranno male"

08 novembre 2025 13:28

Zazzaroni sul caso Pioli-Fiorentina: “Il muro contro muro è deleterio per entrambi, situazione assurda”

04 novembre 2025 10:30

Zazzaroni: "Spero vinca il Bologna, al cuor non si comanda". Caressa sicuro: "Vince la Fiorentina"

25 ottobre 2025 13:46

Zazzaroni punge Gimenez: "Colpo mai ricevuto, caduta anticipata e ridicola"

21 ottobre 2025 11:03

Per Caressa vince il Milan, per Zazzaroni la Fiorentina fa il colpaccio, poi cambia idea: "Pareggio"

18 ottobre 2025 13:54

Zazzaroni sicuro: "Pradè non ha sbagliato quasi niente, grazie a Pioli tornerà a dormire sonni tranquilli"

08 ottobre 2025 10:39

Scintille Zazzaroni-Viviano: "Un mediocre, cattura imbecilli". La risposta: "Io in Nazionale, tu Ballando"

06 ottobre 2025 12:19

Zazzaroni contro Trevisani: "La Fiorentina non è seguita? Ma se ha 701 mila tifosi in Italia e non solo"

04 ottobre 2025 15:20

Zazzaroni e Caressa sono d'accordo: "Fiorentina-Roma finirà in pareggio"

04 ottobre 2025 15:08

Zazzaroni convinto: “Il mercato della Fiorentina rimane buono perché la squadra è migliorata”

03 ottobre 2025 15:44

Zazzaroni: "Il mercato della Fiorentina è stato buono, Pioli tornerà al 3-5-2. Serve velocità"

02 ottobre 2025 09:39

Zazzaroni "Sono pisano di cuore, Pisa-Fiorentina sarà pareggio". Caressa: "Vince la Fiorentina"

27 settembre 2025 14:50

Zazzaroni scherza: "La Fiorentina vincerà contro il Como altrimenti retrocede...". Caressa è d'accordo

20 settembre 2025 14:27

Zazzaroni attacca Pioli: "Non doveva lasciare al Napoli il possesso del pallone, la differenza è stata ampia"

15 settembre 2025 14:37

Zazzaroni: "Mi piace tantissimo il mercato della Fiorentina, Napoli o Inter vinceranno lo scudetto"

13 settembre 2025 14:45

Caressa e Zazzaroni in coro: "Fiorentina-Napoli 2 fisso, vincono i partenopei al Franchi"

13 settembre 2025 13:45

Zazzaroni: "Kean non sembrava centratissimo, ma mi ha fatto ricredere con una prova unica"

09 settembre 2025 18:32

Zazzaroni: "Mercato eccellente della Fiorentina, mi piace. Da fascia quinto-ottavo posto, ma dovrà lottare"

02 settembre 2025 19:02

Dzeko torna in Serie A e svela: “Italia casa mia, voglio dare ancora qualcosa al calcio”

19 agosto 2025 23:26

Zazzaroni: "La Fiorentina sta facendo un buon mercato, ma la vedo tra settimo e nono posto"

09 agosto 2025 15:18

Zazzaroni: "Fiorentina da Europa League. Fagioli è il mio idolo ma a centrocampo manca fisicità"

22 luglio 2025 18:17

Zazzaroni scrive: "Spalletti esonerato dalla Nazionale? La Juventus ha risolto il problema allenatore"

08 giugno 2025 21:22

Zazzaroni accusa: "Nicolussi ha regalato la Champions alla Juve con un fallo strano, imbarazzante"

26 maggio 2025 02:56

Caressa: "Vince la Fiorentina, il Bologna ha la sbornia". Zazzaroni replica: "Io dico Bologna per il cuore"

18 maggio 2025 11:59

Zazzaroni: "La Fiorentina meritava il pareggio. Fermata solo da Svilar, miglior portiere della Serie A"

05 maggio 2025 12:20

Zazzaroni e Caressa non hanno dubbi: "La Roma vincerà contro la Fiorentina, sarà 1 fisso"

03 maggio 2025 20:58

Zazzaroni su Kean: "Ancelotti non lo poteva vedere, io tra i pochi ad aver creduto in lui"

28 aprile 2025 23:22

Caressa e Zazzaroni sicuri: "Fiorentina-Empoli finirà in pareggio, i viola sono senza Kean e Dodò"

27 aprile 2025 11:41

Zazzaroni e Caressa sono d'accordo: "Il Cagliari batterà la Fiorentina domani, è 1 fisso"

20 aprile 2025 15:00

Zazzaroni difende Fagioli: "Era malato, adesso è guarito. Ha già pagato con la squalifica"

14 aprile 2025 19:53

Zazzaroni e Caressa d'accordo sul risultato finale: "La Fiorentina perderà contro il Milan"

05 aprile 2025 15:28

Zazzaroni: "Con Kean la certezza di avere un centravanti che la Juve ha ceduto a 13 milioni più bonus"

24 marzo 2025 15:45

Zazzaroni ora avvisa Conte: "Il Como ha qualità, meritava di vincere anche altre partite importanti"

17 febbraio 2025 15:52

Zazzaroni: "Spalletti quando parla di Fagioli sembra che stia parlando di Modric. Il VAR usato così non ha senso"

13 febbraio 2025 14:21

Caressa è convinto che la Fiorentina pareggerà a San Siro, per Zazzaroni è 1 fisso

08 febbraio 2025 18:49

Zazzaroni: "Fiorentina-Inter una partita falsata dal regolamento, Palladino ieri è stato perfetto"

07 febbraio 2025 12:22

Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi sul risultato: "La Fiorentina perderà contro la Lazio"

25 gennaio 2025 16:16

Zazzaroni: "A Roma credevo che Bove fosse una pippa, ma mi sbagliavo perché è un bel giocatore"

06 gennaio 2025 21:09

Sentite Zazzaroni: “Fiorentina? C’è chi dice che Commisso non farà solo due acquisti a gennaio”

30 dicembre 2024 13:34

Zazzaroni difende Italiano: "Ma quale mancanza di rispetto, lasciamo liberi gli allenatori di esultare"

16 dicembre 2024 14:51

Zazzaroni condanna la Fiorentina contro il Bologna, per Caressa pareggio o vittoria dei viola

14 dicembre 2024 14:31

Zazzaroni: "La sorpresa della Fiorentina è Bove, mi sono ricreduto pensavo fosse una pippa"

20 novembre 2024 22:45

Zazzaroni e Caressa danno fiducia alla Fiorentina: il Milan non vincerà nella trasferta di Firenze

05 ottobre 2024 13:44

Roma, Zazzaroni commenta: "Juric abbandonato a sé stesso. Si avverte il senso del vuoto dirigenziale"

05 ottobre 2024 12:13

Zazzaroni: "Hanno dato rigore alla Fiorentina per step on foot, al Napoli lo stesso rigore non è stato dato"

30 settembre 2024 20:31

Per Caressa e Zazzaroni la Fiorentina non ha speranze a Bergamo: pareggio o vittoria dell'Atalanta

14 settembre 2024 14:15

Sentite Zazzaroni: "La Roma parte davanti a Fiorentina, Lazio e Torino, ha qualcosa in più di loro"

05 settembre 2024 13:09

Zazzaroni rivela: "Pradè mi disse che aveva Zaniolo in pugno. Dopo 2 minuti è andato all'Atalanta"

03 agosto 2024 18:46

Zazzaroni attacca: "Non ha senso la protesta dei tifosi della Fiorentina contro Commisso"

08 giugno 2024 18:39

Zazzaroni: "Italiano ha rifiutato il rinnovo con la Fiorentina da 3 milioni, non credo stia fermo un anno"

11 maggio 2024 12:49

Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi, il loro pronostico: "La Fiorentina perderà contro il Verona"

04 maggio 2024 13:23

Zazzaroni ironico: “La prima data individuata dalla Lega per Atalanta-Fioretina è la vigilia di Natale”

29 aprile 2024 09:20

Caressa fa il pronostico: "Il Sassuolo vincerà a Firenze contro la Fiorentina". Zazzaroni in disaccordo

27 aprile 2024 17:30

Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi sull'esito di Fiorentina-Genoa: "è un 1 fisso, vinceranno i viola"

13 aprile 2024 14:54

Zazzaroni: "Ho parlato con Pradè, Palladino è il prescelto per la panchina viola"

06 aprile 2024 22:50

Caressa e Zazzaroni danno per spacciata la Fiorentina allo Stadium: vincerà la Juve, uno fisso per entrambi

06 aprile 2024 14:15

Zazzaroni difende Allegri: "Della Juventus nel Bologna giocherebbe solo Szczesny e forse Danilo"

02 aprile 2024 13:26

Caressa la spara grossa: "Retegui mi ricorda il primo Batistuta". Zazzaroni: "Somiglia a Borgonovo"

23 marzo 2024 21:07

Fiorentina-Roma, per Caressa e Zazzaroni non ci sono dubbi: "Per noi finirà in pareggio"

09 marzo 2024 17:01

Zazzaroni e Caressa sono positivi per la Fiorentina a Torino: "Vinceranno i viola" e "Per me pareggio"

02 marzo 2024 15:26

Sabatini annuncia: "Thiago Motta ha comunicato al Bologna che il prossimo anno non sarà più l'allenatore"

19 febbraio 2024 11:32

Caressa non ha dubbi: "Empoli-Fiorentina sarà 1 fisso, finisce con la vittoria della squadra di Nicola"

17 febbraio 2024 17:59

Zazzaroni commenta: "La Fiorentina mostra il suo vero volto, vittoria occasionale con il Frosinone"

15 febbraio 2024 11:44

Zazzaroni: "Adesso Vlahovic ha la faccia che aveva a Firenze, ha la fame della Fiorentina, è sereno"

28 gennaio 2024 11:05

Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi, la loro previsione: "Fiorentina-Inter finirà in pareggio"

27 gennaio 2024 15:02

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