Zazzaroni e Caressa sicuri e d’accordo: "La Fiorentina non perderà né con l'Udinese né con il Parma"
Vigilia di Fiorentina-Udinese e momento pronostici per Caressa e Zazzaroni che fanno anche il pronostico di Parma-Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
20 dicembre 2025 14:16
Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni insieme a Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, hanno fatto, come di consueto, i loro pronostici per le partite della giornata di serie A che si sta per giocare, tra cui Fiorentina-Udinese, queste le loro parole su Radio Deejay:
Caressa: "Vince la Fiorentina"
Zazzaroni: "Finirà in pareggio"
I due hanno fatto i pronostici anche delle partite che si giocheranno dopo Natale, tra queste Parma-Fiorentina:
Zazzaroni: "Parma-Fiorentina 2"
Caressa: "Per me finirà in pareggio"