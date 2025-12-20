Zazzaroni e Caressa sicuri e d’accordo: "La Fiorentina non perderà né con l'Udinese né con il Parma"

Vigilia di Fiorentina-Udinese e momento pronostici per Caressa e Zazzaroni che fanno anche il pronostico di Parma-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola 20 dicembre 2025 14:16

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