Notizie Caressa Fiorentina

Caressa e Zazzaroni concordano: "Domani la Fiorentina batte il Genoa e si salva matematicamente"
09 maggio 2026 18:36
Caressa sicuro: "Vince il Lecce lunedì, la Fiorentina è salva" e Zazzaroni risponde: "Viola corsari a Lecce"
18 aprile 2026 14:33
Caressa boccia la Fiorentina: "Non può essere nel gruppo di squadre che lottano per la salvezza, è tutto sbagliato"
18 aprile 2026 14:03
Caressa risponde a Cassano: "Poveraccio, ma davvero si è ridotto così che brutta fine che ha fatto"
15 aprile 2026 14:45
Caressa: "Fiorentina sconcertante: squadra senza identità e giocatori svampiti, ma batterà la Lazio"
11 aprile 2026 14:26
Caressa e Zazzaroni sicuri: “La Fiorentina non uscirà sconfitta dal Bentegodi. Tornerà a casa con almeno un punto”
04 aprile 2026 13:01
Caressa durissimo: "Gravina deve andare a casa, ha fallito tutto e non è il proprietario del nostro calcio"
01 aprile 2026 19:02
Caressa frena su Fagioli: “La squalifica pesa ancora, ecco perché Gattuso non lo convoca”
24 marzo 2026 23:21
Caressa: "La Fiorentina è superiore alle altre, con la consapevolezza della situazione si è ritrovata"
17 marzo 2026 22:11
Caressa sicuro nel pronostico: "Cremonese-Fiorentina finirà in pareggio", Zazzaroni replica: "Vincerà la Viola"
14 marzo 2026 14:14
Pronostico Udinese-Fiorentina, per Caressa vincono i viola, finisce X per Zazzaroni
28 febbraio 2026 16:12
Caressa e Zazzaroni senza nessun dubbio. Il derby toscano Fiorentina-Pisa lo vincerà la Viola
21 febbraio 2026 13:11
Caressa: "Fagioli si è scrollato di dosso quello che gli era successo e sta trascinando la Fiorentina"
16 febbraio 2026 21:08
Caressa e Zazzaroni sicuri: "Fiorentina-Torino è 1 fisso. I granata hanno preso una brutta china"
07 febbraio 2026 15:04
Caressa e Zazzaroni concordano sul risultato finale del Franchi: "La Fiorentina vincerà col Cagliari"
24 gennaio 2026 14:00
"Commisso è stato un grande uomo, ha investito tanto ma mantenendo vivo il sentimento"
21 gennaio 2026 00:25
Caressa su Fagioli: "Sta giocando una grande stagione ma ogni tanto si "pettina" in campo, serve concretezza"
20 gennaio 2026 21:29
Zazzaroni: "Fiorentina-Milan tosta, o finisce in pareggio o vincono i Rossoneri. Caressa: "Finirà in pareggio"
10 gennaio 2026 14:08
Caressa: "Se Kean e Gud iniziano a segnare, salvano da soli la Fiorentina. Attacco unico per potenzialità"
23 dicembre 2025 21:33
Zazzaroni e Caressa sicuri e d’accordo: "La Fiorentina non perderà né con l'Udinese né con il Parma"
20 dicembre 2025 14:16
L'appello di Caressa: "Servono figure che incarnano lo spirito della Fiorentina: chiamate Antognoni!"
15 dicembre 2025 16:45
Caressa: “Fiorentina in crisi: serve il cuore viola e figure storiche come Antognoni”
15 dicembre 2025 11:11
Zazzaroni: "Serve un cambio modulo per ripartire". Caressa: "L'idea di andare in B si è insinuata in molti calciatori"
13 dicembre 2025 14:57
Zazzaroni e Caressa sono sicuri e d'accordo: "Domani la Fiorentina batterà il Verona"
13 dicembre 2025 14:09
Caressa: "Costruttivo il discorso di Dzeko a Bergamo, la Fiorentina deve ritrovare l'amore dei tifosi"
02 dicembre 2025 21:21
Caressa sostiene Dzeko: “Ha avuto le palle di ribadire il concetto, facendo capire che non sanno come uscirne”
01 dicembre 2025 16:28
Zazzaroni: "La Viola non perderà a Bergamo, finirà pari. Caressa in disaccordo: "Una delle due avrà la meglio"
29 novembre 2025 14:20
Caressa dubbioso sul rigore revocato: “L’intervento del VAR un po’ tirato per i capelli, così diventa moviola”
25 novembre 2025 19:27
Zazzaroni sicuro: "La Fiorentina batterà la Juventus", mentre per Caressa al Franchi sarà un pareggio
22 novembre 2025 13:28
Caressa distrugge Mina: "Dice che è uno che gioca duro ma è sempre in terra con le mani in faccia"
13 novembre 2025 11:34
Caressa e Zazzaroni sbrigativi sul risultato: "Genoa-Fiorentina finirà in pareggio. Non si faranno male"
08 novembre 2025 13:28
Caressa consiglia: “La Fiorentina superi il terrore e giochi con speranza, con la paura le cose peggiorano”
07 novembre 2025 15:59
Zazzaroni: "Spero vinca il Bologna, al cuor non si comanda". Caressa sicuro: "Vince la Fiorentina"
25 ottobre 2025 13:46
Florenzi: “Con Pioli ho vissuto tanto, sono sicuro che saprà riportare in alto la Fiorentina”
25 ottobre 2025 13:38
Caressa: "Il VAR non doveva intervenire, bisognava rispettare la decisione arbitrale"
21 ottobre 2025 13:25
Caressa: "Parisi guarda l'avversario, il VAR lo reputa un fallo volontario da rigore"
20 ottobre 2025 14:00
Per Caressa vince il Milan, per Zazzaroni la Fiorentina fa il colpaccio, poi cambia idea: "Pareggio"
18 ottobre 2025 13:54
Zazzaroni e Caressa sono d'accordo: "Fiorentina-Roma finirà in pareggio"
04 ottobre 2025 15:08
Zazzaroni "Sono pisano di cuore, Pisa-Fiorentina sarà pareggio". Caressa: "Vince la Fiorentina"
27 settembre 2025 14:50
Zazzaroni scherza: "La Fiorentina vincerà contro il Como altrimenti retrocede...". Caressa è d'accordo
20 settembre 2025 14:27
Caressa: "Il Napoli ha totalmente sovrastato la Fiorentina nei duelli. Fazzini deve giocare titolare"
17 settembre 2025 21:50
Caressa e Zazzaroni in coro: "Fiorentina-Napoli 2 fisso, vincono i partenopei al Franchi"
13 settembre 2025 13:45
Caressa tuona: "La peggior partita degli ultimi 25 anni, Spalletti è in confusione e non è adatto"
07 giugno 2025 17:17
Caressa: "Palladino non ha sempre avuto la fiducia della società ed anche la squadra l'ha avvertito"
21 maggio 2025 14:21
Caressa: "Vince la Fiorentina, il Bologna ha la sbornia". Zazzaroni replica: "Io dico Bologna per il cuore"
18 maggio 2025 11:59
Zazzaroni e Caressa non hanno dubbi: "La Roma vincerà contro la Fiorentina, sarà 1 fisso"
03 maggio 2025 20:58
Caressa: "La Fiorentina è in bilico tra l'impresa e il fallimento. De Gea un top, Mandragora sfortunato"
30 aprile 2025 00:03
Caressa e Zazzaroni sicuri: "Fiorentina-Empoli finirà in pareggio, i viola sono senza Kean e Dodò"
27 aprile 2025 11:41
Zazzaroni e Caressa sono d'accordo: "Il Cagliari batterà la Fiorentina domani, è 1 fisso"
20 aprile 2025 15:00
Caressa tuona: "Nessuno si vendeva le partite, questi ragazzi hanno sbagliato ma hanno già pagato"
14 aprile 2025 11:33
Zazzaroni e Caressa d'accordo sul risultato finale: "La Fiorentina perderà contro il Milan"
05 aprile 2025 15:28
Caressa: "A Firenze ero sicuro vincesse l'Atalanta, ma i viola sono stati migliori"
02 aprile 2025 12:57
Caressa è convinto che la Fiorentina pareggerà a San Siro, per Zazzaroni è 1 fisso
08 febbraio 2025 18:49
Caressa: "L'Inter giocherà Lunedì contro la squadra che ha minato le sue certezze, la pressione sarà tanta"
08 febbraio 2025 18:07
Caressa applaude: "Bene la Fiorentina che ha puntato sugli italiani. Sono importanti per trasmettere"
05 febbraio 2025 18:55
Caressa: "Gol bellissimo che s'inserisce in una collana di perle che è il campionato di Kean di quest'anno"
04 febbraio 2025 19:59
Caressa: "Palladino si era intestardito, ora ha finalmente capito. Scioccati dopo la perdita di Bove"
27 gennaio 2025 18:40
Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi sul risultato: "La Fiorentina perderà contro la Lazio"
25 gennaio 2025 16:16
Caressa: "Se Cambiaso andasse al City, io alla Juve prenderei Biraghi"
21 gennaio 2025 19:13
Caressa: "Se insulti qualcuno, lo devi nominare, sennò dov'è finito il coraggio?"
16 gennaio 2025 14:03
Adani attacca Caressa: "Non sai fare questo lavoro, ci guadagni da 30 anni cog....."
15 gennaio 2025 13:52
Caressa: "Kean sta sentendo l'amore di una città intera, per questo sta facendo una stagione incredibile"
08 gennaio 2025 13:47
Caressa boccia Pongracic: "È una delusione, fossi la Fiorentina penserei già a venderlo"
27 dicembre 2024 16:10
Caressa: "Nessuna malizia nell'esultanza di Italiano, ma deve migliorare. Pradè ha letto dei sottintesi"
19 dicembre 2024 15:09
Zazzaroni condanna la Fiorentina contro il Bologna, per Caressa pareggio o vittoria dei viola
14 dicembre 2024 14:31
Caressa: "Pradè mercato geniale, con De Gea e Kean si è fidato della propria conoscenza oltre i numeri"
11 dicembre 2024 00:08
Sentite Caressa: "Se la Fiorentina gioca come al solito contro l'Inter rischia grosso, occhio a Thuram"
29 novembre 2024 12:52
Caressa: "Kean è sbocciato, gli stanno dando fiducia e sta facendo un grande campionato"
11 novembre 2024 20:52
Caressa: "Palladino ha reso la Fiorentina più solida e prolifica. Già mi dicevano che è un fenomeno"
05 novembre 2024 19:10
Caressa: "La Fiorentina mi diverte. Fa gol dopo le difficoltà degli scorsi anni. Squadra in crescita"
22 ottobre 2024 18:40
Zazzaroni e Caressa danno fiducia alla Fiorentina: il Milan non vincerà nella trasferta di Firenze
05 ottobre 2024 13:44
Caressa: "Gudmundsson può ridisegnare la Fiorentina. Palladino non ha ancora messo il suo gioco"
26 settembre 2024 16:02
Per Caressa e Zazzaroni la Fiorentina non ha speranze a Bergamo: pareggio o vittoria dell'Atalanta
14 settembre 2024 14:15
Caressa non ha dubbi: "Al mercato della Fiorentina do 7. Bene nel finale, si è mossa in modo ordinato"
04 settembre 2024 16:27
Caressa: "La Fiorentina ha buchi difensivi preoccupanti. Djuric usa il piede per allacciarsi le scarpe di solito"
02 settembre 2024 19:32
Caressa duro: "Mai visto una roba del genere in 18 anni che commento la Nazionale"
30 giugno 2024 00:05
Caressa: "Fiorentina stagione sufficiente, sfortunata in Europa, deludente in campionato"
30 maggio 2024 22:54
Caressa: "Sarri alla Fiorentina sarebbe bello ma in questo momento in pole c'è Aquilani"
20 maggio 2024 13:35
Zazzaroni: "Italiano ha rifiutato il rinnovo con la Fiorentina da 3 milioni, non credo stia fermo un anno"
11 maggio 2024 12:49
Caressa: "Mina è il leader emotivo del Cagliari. Contro il Lecce, oltre al goal, è stato importante per la squadra"
07 maggio 2024 19:57
Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi, il loro pronostico: "La Fiorentina perderà contro il Verona"
04 maggio 2024 13:23
Caressa fa il pronostico: "Il Sassuolo vincerà a Firenze contro la Fiorentina". Zazzaroni in disaccordo
27 aprile 2024 17:30
Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi sull'esito di Fiorentina-Genoa: "è un 1 fisso, vinceranno i viola"
13 aprile 2024 14:54
Caressa e Zazzaroni danno per spacciata la Fiorentina allo Stadium: vincerà la Juve, uno fisso per entrambi
06 aprile 2024 14:15
Caressa la spara grossa: "Retegui mi ricorda il primo Batistuta". Zazzaroni: "Somiglia a Borgonovo"
23 marzo 2024 21:07
Fiorentina-Roma, per Caressa e Zazzaroni non ci sono dubbi: "Per noi finirà in pareggio"
09 marzo 2024 17:01
Caressa esalta Allegri e sminuisce Motta: "Top lavoro alla Juventus. Il Bologna pieno di giocatori forti"
07 marzo 2024 15:18
Caressa attacca Dazn: "La diretta è ridicola, viene ripresa più la tribuna che il campo con il pallone"
04 marzo 2024 16:22
Zazzaroni e Caressa sono positivi per la Fiorentina a Torino: "Vinceranno i viola" e "Per me pareggio"
02 marzo 2024 15:26
Caressa non ha dubbi: "Empoli-Fiorentina sarà 1 fisso, finisce con la vittoria della squadra di Nicola"
17 febbraio 2024 17:59
Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi, la loro previsione: "Fiorentina-Inter finirà in pareggio"
27 gennaio 2024 15:02
Caressa elogia Sottil: "Lui è spesso decisivo per l'appoggio che dà alla manovra della Fiorentina"
06 dicembre 2023 18:29
Caressa attacca la Fiorentina: "Ma Beltran dove lo hanno preso? Non sa stoppare il pallone in area"
29 novembre 2023 14:30
Caressa senza entusiasmo al gol di Bonaventura, i tifosi se ne accorgono: "Gli è morto il gatto?"
15 ottobre 2023 13:38
Caressa valuta il mercato della Fiorentina: "Idee interessanti in attacco, non era facile migliorarla"
06 settembre 2023 19:28
Gaffe di Caressa in diretta: "Biraghi non ha esultato per rispetto alla sua ex squadra". Ma sbaglia 2 volte
21 agosto 2023 00:02
Caressa: "Punterò su Ranieri. Mercato? L'esempio da seguire è quello del Napoli"
08 luglio 2023 09:53
Caressa: "Italiano mi piace, cambia ma ha un difetto. Jovic sbaglia? È questo, non è da 30 gol"
08 luglio 2023 09:48
Spalletti in diretta a Sky umilia Caressa e Allegri: "Basta dire che il calcio è facile, bisogna essere innovativi"
05 luglio 2023 00:38
Caressa elogia Mandragora: "Mi è sempre piaciuto, sfortunato con gli infortuni. Gran tiro in porta e fisico"
30 maggio 2023 18:18
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