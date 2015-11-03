Labaro Viola

Notizie Caressa Fiorentina

Caressa e Zazzaroni concordano: "Domani la Fiorentina batte il Genoa e si salva matematicamente"

09 maggio 2026 18:36

Caressa sicuro: "Vince il Lecce lunedì, la Fiorentina è salva" e Zazzaroni risponde: "Viola corsari a Lecce"

18 aprile 2026 14:33

Caressa boccia la Fiorentina: "Non può essere nel gruppo di squadre che lottano per la salvezza, è tutto sbagliato"

18 aprile 2026 14:03

Caressa risponde a Cassano: "Poveraccio, ma davvero si è ridotto così che brutta fine che ha fatto"

15 aprile 2026 14:45

Caressa: "Fiorentina sconcertante: squadra senza identità e giocatori svampiti, ma batterà la Lazio"

11 aprile 2026 14:26

Caressa e Zazzaroni sicuri: “La Fiorentina non uscirà sconfitta dal Bentegodi. Tornerà a casa con almeno un punto”

04 aprile 2026 13:01

Caressa durissimo: "Gravina deve andare a casa, ha fallito tutto e non è il proprietario del nostro calcio"

01 aprile 2026 19:02

Caressa frena su Fagioli: “La squalifica pesa ancora, ecco perché Gattuso non lo convoca”

24 marzo 2026 23:21

Caressa: "La Fiorentina è superiore alle altre, con la consapevolezza della situazione si è ritrovata"

17 marzo 2026 22:11

Caressa sicuro nel pronostico: "Cremonese-Fiorentina finirà in pareggio", Zazzaroni replica: "Vincerà la Viola"

14 marzo 2026 14:14

Pronostico Udinese-Fiorentina, per Caressa vincono i viola, finisce X per Zazzaroni

28 febbraio 2026 16:12

Caressa e Zazzaroni senza nessun dubbio. Il derby toscano Fiorentina-Pisa lo vincerà la Viola

21 febbraio 2026 13:11

Caressa: "Fagioli si è scrollato di dosso quello che gli era successo e sta trascinando la Fiorentina"

16 febbraio 2026 21:08

Caressa e Zazzaroni sicuri: "Fiorentina-Torino è 1 fisso. I granata hanno preso una brutta china"

07 febbraio 2026 15:04

Caressa e Zazzaroni concordano sul risultato finale del Franchi: "La Fiorentina vincerà col Cagliari"

24 gennaio 2026 14:00

"Commisso è stato un grande uomo, ha investito tanto ma mantenendo vivo il sentimento"

21 gennaio 2026 00:25

Caressa su Fagioli: "Sta giocando una grande stagione ma ogni tanto si "pettina" in campo, serve concretezza"

20 gennaio 2026 21:29

Zazzaroni: "Fiorentina-Milan tosta, o finisce in pareggio o vincono i Rossoneri. Caressa: "Finirà in pareggio"

10 gennaio 2026 14:08

Caressa: "Se Kean e Gud iniziano a segnare, salvano da soli la Fiorentina. Attacco unico per potenzialità"

23 dicembre 2025 21:33

Zazzaroni e Caressa sicuri e d’accordo: "La Fiorentina non perderà né con l'Udinese né con il Parma"

20 dicembre 2025 14:16

L'appello di Caressa: "Servono figure che incarnano lo spirito della Fiorentina: chiamate Antognoni!"

15 dicembre 2025 16:45

Caressa: “Fiorentina in crisi: serve il cuore viola e figure storiche come Antognoni”

15 dicembre 2025 11:11

Zazzaroni: "Serve un cambio modulo per ripartire". Caressa: "L'idea di andare in B si è insinuata in molti calciatori"

13 dicembre 2025 14:57

Zazzaroni e Caressa sono sicuri e d'accordo: "Domani la Fiorentina batterà il Verona"

13 dicembre 2025 14:09

Caressa: "Costruttivo il discorso di Dzeko a Bergamo, la Fiorentina deve ritrovare l'amore dei tifosi"

02 dicembre 2025 21:21

Caressa sostiene Dzeko: “Ha avuto le palle di ribadire il concetto, facendo capire che non sanno come uscirne”

01 dicembre 2025 16:28

Zazzaroni: "La Viola non perderà a Bergamo, finirà pari. Caressa in disaccordo: "Una delle due avrà la meglio"

29 novembre 2025 14:20

Caressa dubbioso sul rigore revocato: “L’intervento del VAR un po’ tirato per i capelli, così diventa moviola”

25 novembre 2025 19:27

Zazzaroni sicuro: "La Fiorentina batterà la Juventus", mentre per Caressa al Franchi sarà un pareggio

22 novembre 2025 13:28

Caressa distrugge Mina: "Dice che è uno che gioca duro ma è sempre in terra con le mani in faccia"

13 novembre 2025 11:34

Caressa e Zazzaroni sbrigativi sul risultato: "Genoa-Fiorentina finirà in pareggio. Non si faranno male"

08 novembre 2025 13:28

Caressa consiglia: “La Fiorentina superi il terrore e giochi con speranza, con la paura le cose peggiorano”

07 novembre 2025 15:59

Zazzaroni: "Spero vinca il Bologna, al cuor non si comanda". Caressa sicuro: "Vince la Fiorentina"

25 ottobre 2025 13:46

Florenzi: “Con Pioli ho vissuto tanto, sono sicuro che saprà riportare in alto la Fiorentina”

25 ottobre 2025 13:38

Caressa: "Il VAR non doveva intervenire, bisognava rispettare la decisione arbitrale"

21 ottobre 2025 13:25

Caressa: "Parisi guarda l'avversario, il VAR lo reputa un fallo volontario da rigore"

20 ottobre 2025 14:00

Per Caressa vince il Milan, per Zazzaroni la Fiorentina fa il colpaccio, poi cambia idea: "Pareggio"

18 ottobre 2025 13:54

Zazzaroni e Caressa sono d'accordo: "Fiorentina-Roma finirà in pareggio"

04 ottobre 2025 15:08

Zazzaroni "Sono pisano di cuore, Pisa-Fiorentina sarà pareggio". Caressa: "Vince la Fiorentina"

27 settembre 2025 14:50

Zazzaroni scherza: "La Fiorentina vincerà contro il Como altrimenti retrocede...". Caressa è d'accordo

20 settembre 2025 14:27

Caressa: "Il Napoli ha totalmente sovrastato la Fiorentina nei duelli. Fazzini deve giocare titolare"

17 settembre 2025 21:50

Caressa e Zazzaroni in coro: "Fiorentina-Napoli 2 fisso, vincono i partenopei al Franchi"

13 settembre 2025 13:45

Caressa tuona: "La peggior partita degli ultimi 25 anni, Spalletti è in confusione e non è adatto"

07 giugno 2025 17:17

Caressa: "Palladino non ha sempre avuto la fiducia della società ed anche la squadra l'ha avvertito"

21 maggio 2025 14:21

Caressa: "Vince la Fiorentina, il Bologna ha la sbornia". Zazzaroni replica: "Io dico Bologna per il cuore"

18 maggio 2025 11:59

Zazzaroni e Caressa non hanno dubbi: "La Roma vincerà contro la Fiorentina, sarà 1 fisso"

03 maggio 2025 20:58

Caressa: "La Fiorentina è in bilico tra l'impresa e il fallimento. De Gea un top, Mandragora sfortunato"

30 aprile 2025 00:03

Caressa e Zazzaroni sicuri: "Fiorentina-Empoli finirà in pareggio, i viola sono senza Kean e Dodò"

27 aprile 2025 11:41

Zazzaroni e Caressa sono d'accordo: "Il Cagliari batterà la Fiorentina domani, è 1 fisso"

20 aprile 2025 15:00

Caressa tuona: "Nessuno si vendeva le partite, questi ragazzi hanno sbagliato ma hanno già pagato"

14 aprile 2025 11:33

Zazzaroni e Caressa d'accordo sul risultato finale: "La Fiorentina perderà contro il Milan"

05 aprile 2025 15:28

Caressa: "A Firenze ero sicuro vincesse l'Atalanta, ma i viola sono stati migliori"

02 aprile 2025 12:57

Caressa è convinto che la Fiorentina pareggerà a San Siro, per Zazzaroni è 1 fisso

08 febbraio 2025 18:49

Caressa: "L'Inter giocherà Lunedì contro la squadra che ha minato le sue certezze, la pressione sarà tanta"

08 febbraio 2025 18:07

Caressa applaude: "Bene la Fiorentina che ha puntato sugli italiani. Sono importanti per trasmettere"

05 febbraio 2025 18:55

Caressa: "Gol bellissimo che s'inserisce in una collana di perle che è il campionato di Kean di quest'anno"

04 febbraio 2025 19:59

Caressa: "Palladino si era intestardito, ora ha finalmente capito. Scioccati dopo la perdita di Bove"

27 gennaio 2025 18:40

Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi sul risultato: "La Fiorentina perderà contro la Lazio"

25 gennaio 2025 16:16

Caressa: "Se Cambiaso andasse al City, io alla Juve prenderei Biraghi"

21 gennaio 2025 19:13

Caressa: "Se insulti qualcuno, lo devi nominare, sennò dov'è finito il coraggio?"

16 gennaio 2025 14:03

Adani attacca Caressa: "Non sai fare questo lavoro, ci guadagni da 30 anni cog....."

15 gennaio 2025 13:52

Caressa: "Kean sta sentendo l'amore di una città intera, per questo sta facendo una stagione incredibile"

08 gennaio 2025 13:47

Caressa boccia Pongracic: "È una delusione, fossi la Fiorentina penserei già a venderlo"

27 dicembre 2024 16:10

Caressa: "Nessuna malizia nell'esultanza di Italiano, ma deve migliorare. Pradè ha letto dei sottintesi"

19 dicembre 2024 15:09

Zazzaroni condanna la Fiorentina contro il Bologna, per Caressa pareggio o vittoria dei viola

14 dicembre 2024 14:31

Caressa: "Pradè mercato geniale, con De Gea e Kean si è fidato della propria conoscenza oltre i numeri"

11 dicembre 2024 00:08

Sentite Caressa: "Se la Fiorentina gioca come al solito contro l'Inter rischia grosso, occhio a Thuram"

29 novembre 2024 12:52

Caressa: "Kean è sbocciato, gli stanno dando fiducia e sta facendo un grande campionato"

11 novembre 2024 20:52

Caressa: "Palladino ha reso la Fiorentina più solida e prolifica. Già mi dicevano che è un fenomeno"

05 novembre 2024 19:10

Caressa: "La Fiorentina mi diverte. Fa gol dopo le difficoltà degli scorsi anni. Squadra in crescita"

22 ottobre 2024 18:40

Zazzaroni e Caressa danno fiducia alla Fiorentina: il Milan non vincerà nella trasferta di Firenze

05 ottobre 2024 13:44

Caressa: "Gudmundsson può ridisegnare la Fiorentina. Palladino non ha ancora messo il suo gioco"

26 settembre 2024 16:02

Per Caressa e Zazzaroni la Fiorentina non ha speranze a Bergamo: pareggio o vittoria dell'Atalanta

14 settembre 2024 14:15

Caressa non ha dubbi: "Al mercato della Fiorentina do 7. Bene nel finale, si è mossa in modo ordinato"

04 settembre 2024 16:27

Caressa: "La Fiorentina ha buchi difensivi preoccupanti. Djuric usa il piede per allacciarsi le scarpe di solito"

02 settembre 2024 19:32

Caressa duro: "Mai visto una roba del genere in 18 anni che commento la Nazionale"

30 giugno 2024 00:05

Caressa: "Fiorentina stagione sufficiente, sfortunata in Europa, deludente in campionato"

30 maggio 2024 22:54

Caressa: "Sarri alla Fiorentina sarebbe bello ma in questo momento in pole c'è Aquilani"

20 maggio 2024 13:35

Zazzaroni: "Italiano ha rifiutato il rinnovo con la Fiorentina da 3 milioni, non credo stia fermo un anno"

11 maggio 2024 12:49

Caressa: "Mina è il leader emotivo del Cagliari. Contro il Lecce, oltre al goal, è stato importante per la squadra"

07 maggio 2024 19:57

Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi, il loro pronostico: "La Fiorentina perderà contro il Verona"

04 maggio 2024 13:23

Caressa fa il pronostico: "Il Sassuolo vincerà a Firenze contro la Fiorentina". Zazzaroni in disaccordo

27 aprile 2024 17:30

Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi sull'esito di Fiorentina-Genoa: "è un 1 fisso, vinceranno i viola"

13 aprile 2024 14:54

Caressa e Zazzaroni danno per spacciata la Fiorentina allo Stadium: vincerà la Juve, uno fisso per entrambi

06 aprile 2024 14:15

Caressa la spara grossa: "Retegui mi ricorda il primo Batistuta". Zazzaroni: "Somiglia a Borgonovo"

23 marzo 2024 21:07

Fiorentina-Roma, per Caressa e Zazzaroni non ci sono dubbi: "Per noi finirà in pareggio"

09 marzo 2024 17:01

Caressa esalta Allegri e sminuisce Motta: "Top lavoro alla Juventus. Il Bologna pieno di giocatori forti"

07 marzo 2024 15:18

Caressa attacca Dazn: "La diretta è ridicola, viene ripresa più la tribuna che il campo con il pallone"

04 marzo 2024 16:22

Zazzaroni e Caressa sono positivi per la Fiorentina a Torino: "Vinceranno i viola" e "Per me pareggio"

02 marzo 2024 15:26

Caressa non ha dubbi: "Empoli-Fiorentina sarà 1 fisso, finisce con la vittoria della squadra di Nicola"

17 febbraio 2024 17:59

Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi, la loro previsione: "Fiorentina-Inter finirà in pareggio"

27 gennaio 2024 15:02

Caressa elogia Sottil: "Lui è spesso decisivo per l'appoggio che dà alla manovra della Fiorentina"

06 dicembre 2023 18:29

Caressa attacca la Fiorentina: "Ma Beltran dove lo hanno preso? Non sa stoppare il pallone in area"

29 novembre 2023 14:30

Caressa senza entusiasmo al gol di Bonaventura, i tifosi se ne accorgono: "Gli è morto il gatto?"

15 ottobre 2023 13:38

Caressa valuta il mercato della Fiorentina: "Idee interessanti in attacco, non era facile migliorarla"

06 settembre 2023 19:28

Gaffe di Caressa in diretta: "Biraghi non ha esultato per rispetto alla sua ex squadra". Ma sbaglia 2 volte

21 agosto 2023 00:02

Caressa: "Punterò su Ranieri. Mercato? L'esempio da seguire è quello del Napoli"

08 luglio 2023 09:53

Caressa: "Italiano mi piace, cambia ma ha un difetto. Jovic sbaglia? È questo, non è da 30 gol"

08 luglio 2023 09:48

Spalletti in diretta a Sky umilia Caressa e Allegri: "Basta dire che il calcio è facile, bisogna essere innovativi"

05 luglio 2023 00:38

Caressa elogia Mandragora: "Mi è sempre piaciuto, sfortunato con gli infortuni. Gran tiro in porta e fisico"

30 maggio 2023 18:18

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