Caressa consiglia: “La Fiorentina superi il terrore e giochi con speranza, con la paura le cose peggiorano”

7 Novembre · 15:59

Il telecronista si è esposto sulla scelta della società viola di mandare via Pioli per prendere Vanoli al suo posto

Il noto telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa, ha detto la sua sul proprio canale YouTube in merito alla scelta di esonerare Pioli e di sostituirlo con Vanoli, da parte della Fiorentina“Sono contento che sia tornato Vanoli, lo conosco ed è una persona per bene. È un mistero la chiusura della vicenda con Pioli, la società è lontana in questo momento, ha vissuto un momento d’incertezza quando è venuto meno Barone, non riuscendosi a concentrare tanto sul presente.

Qualcosa è stato sbagliato in campagna acquisti, anche se i giudizi non erano negativi, solo che c’è un po’ di confusione, perché se prendi Piccoli e Dzeko e giochi con una sola punta e Gudmundsson, hai tanta gente davanti e non le fai prendere ritmo. Piccoli era abituato a giocare sempre, forse manca anche qualcosa a centrocampo.

Forse c’è stata una grande mancanza di fiducia, non ho mai visto Pioli sereno, era nevrotico in panchina, e quando entri nel ‘loop’, cerchi delle soluzioni anche un po’ improvvisate, e poi si fa dura. Dopo il Lecce, tutti hanno pensato che servisse dare una scossa cambiando l’allenatore, si erano rotti gli ingranaggi e la squadra era terrorizzata. La Fiorentina deve superare il terrore, perchè in quella posizione di classifica giocare con la paura non aiuta, farlo con la speranza sì”.

