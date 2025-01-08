Caressa: "Kean sta sentendo l'amore di una città intera, per questo sta facendo una stagione incredibile"

Il noto telecronista sportivo e giornalista ha commentato i migliori delle ultime due giornate del girone d'andata

Il noto telecronista Fabio Caressa, sul suo canale Youtube,ha parlato della top 11 della diciottesima e diciannovesima giornata del campionato, inserendo l'attaccante viola Moise Kean tra le note più liete del girone d'andata: "Kean aveva bisogno di rispetto e di amore ed è quello che Palladino gli ha dato. Mi è piaciuto molto quel gesto fatto a Torino dove gonfia i muscoli e resiste ad una carica perché si sente forte ed è merito di chi lo allena che lo fa sentire tale perché anche nella vita per riuscire nelle cose bisogna essere forti mentalmente e farsi aiutare nelle difficoltà oltre a lavorare duramente e ad avere spirito di squadra. Kean sta rendendo perché sente l'affetto di tutti e sanno che credono in lui".

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