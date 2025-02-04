Caressa: "Gol bellissimo che s'inserisce in una collana di perle che è il campionato di Kean di quest'anno"

Fabio Caressa nel suo canale Youtube ha stilato la Top11 settimanale riguardo alla 23° giornata inserendo anche l'attaccante della Fiorentina Moise Kean. La spiegazione del telecronista di Sky è stata...

Fabio Caressa nel suo canale Youtube ha stilato la Top11 settimanale riguardo alla 23° giornata inserendo anche l'attaccante della Fiorentina Moise Kean. La spiegazione del telecronista di Sky è stata questa: "Kean fa una giocata pazzesca che mi ha ricordato un gol di Del Piero proprio contro la Fiorentina, molto più difficile rispetto a quello di 'Pinturicchio' per la situazione, per il tipo di assist e di traiettoria del pallone. Il movimento e la rete del centravanti viola meritano il piazzamento nei migliori di giornata. Gol bellissimo che s'inserisce in una collana di perle che è il campionato di Kean di quest'anno e io sono molto contento per la nostra nazionale. Adesso abbiamo due attaccanti che stanno segnando tantissimo, purtroppo non potranno essere messi insieme in campo perchè Spalletti non può e non deve stravolgere l'equilibrio del centrocampo azzurro."

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