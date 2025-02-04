Fagioli: "Ruolo preferito mezz'ala o play davanti alla difesa. Conosco bene Folorunsho, Parisi e Bove"

Nicolò Fagioli è stato ufficializzato alla Fiorentina solamente oggi, anche se il contratto era stato depositato ieri sera al termine della sessione di calciomercato. Nella giornata odierna non solo l...

Nicolò Fagioli è stato ufficializzato alla Fiorentina solamente oggi, anche se il contratto era stato depositato ieri sera al termine della sessione di calciomercato. Nella giornata odierna non solo la presentazione, ma anche il primo allenamento e le prime parole con la stampa. Ospite nella trasmissione "Buonasera Viola Park" su Youtube, ha voluto commentare e analizzare le sue prime ore a Firenze: "Il Viola Park è stupendo, una struttura immensa e gigante, ho conosciuto tutti i compagni e sono stati veramente molto carini e affettuosi nei miei confronti".

Alla domanda: Cosa ne pensi di Folorunsho?, lui risponde così: "Folorunsho è un giocatore molto bravo, ai tempi del Verona fece un gol bellissimo. Mi ricordo ancora il tiro al volo con il sinistro da fuori area sulla respinta della difesa. Ha queste giocate nelle corde. Il tiro al volo che s'insaccò sotto la traversa era veramente di una difficoltà altissima. Io che sono destro, sarebbe difficile anche per me con il piede preferito, figuriamoci con il mancino".

Con Zaniolo, Folorunsho e tutti gli altri compagni sarà questione di giorni per adattarsi a tutto e poi sarete pronti?: "Assolutamenti sì, conosco Zaniolo, Folorunsho, Parisi, ma conosco molto bene anche Edo a cui sono molto affezionato. Sono veramente molto contento di essere qua con loro, amici e compagni di squadra con cui ho passato dei bei momenti anche in nazionale. Purtroppo noi nuovi arrivati giovedì contro l'Inter non potremmo giocare, ma faremo il tifo e supporteremo la squadra dalla tribuna".

Qual'è il tuo ruolo ideale?: "Io a centrocampo mi trovo bene su tutti i fronti. Mi so adattare molto bene a due, a tre e so giocare sia da play che da mezz'ala a seconda di quello che vorrà il mister. Sinceramente dove mi piace di più è mezz'ala o davanti alla difesa in un centrocampo a due. Il trequartista l'ho fatto nella mia carriera, ma soprattutto quando ero bambino. A me piace segnare, ma è una soddisfazione far segnare i tuoi compagni, spero di fare tanti punti con la Fiorentina. Avete fatto due finali di Conference e sono andate entrambe male, l'obiettivo di quest'anno è di alzare la Coppa."

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