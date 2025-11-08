Caressa e Zazzaroni sbrigativi sul risultato: "Genoa-Fiorentina finirà in pareggio. Non si faranno male"

Nessuno dei due ha voluto argomentare la scelta del segno X. De Rossi e Vanoli non sono stati neanche citati

Come di consueto su Deejay Football club Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, ogni weekend pronosticano tutta la Serie A, con tanto di analisi o approfondimenti. Molto sbrigativo e superficiale lo studio per Genoa-Fiorentina, con i due opinionisti che sono limitati ad affermare che ci sarà un pareggio: "Non si faranno male" dice Zazzaroni, Caressa prosegue "segno X", senza argomentare, proseguendo sulle altre partite di campionato, non prendendo in considerazione i nuovi volti delle panchine rossoblù e viola. Starà a Vanoli a far parlare di lui e della sua Fiorentina.