Caressa: “Palladino non ha sempre avuto la fiducia della società ed anche la squadra l’ha avvertito”

Sul suo canale Youtube il telecronista Fabio Caressa ha parlato della stagione della Fiorentina mettendo nella top 11 di giornata anche il terzino Fabiano Parisi: “Metto Parisi perché ha trascinato la Fiorentina alla vittoria contro il Bologna, ha segnato e ha causato anche il secondo gol. Parisi è stato decisivo per i viola, è cresciuto in stagione e ha finito davvero molto bene.”

Sulla Fiorentina: “Andamento strano il suo perché ad un certo punto credevo che sarebbe arrivata in Europa in carrozza e si sarebbe pure giocata un’altra finale, ma ha avuto troppi momenti di appannamento. Ho avuto l’impressione che non ci fosse fiducia in Palladino, per me qualcosa non è andato tra la società e la direzione tecnica ed è stato riportato a più riprese, questo è rimbalzato negli spogliatoi.”

Prosegue: “A tratti mi è piaciuta e ha fatto grandi vittorie e di questo ha merito Palladino che ha avuto il coraggio di cambiare e non ha continuato solo con le sue idee iniziali. Palladino ha il merito di aver rivitalizzato Kean che è stato strepitoso in stagione. Palladino l’ha fatto sentire amato e lo ha fatto sentire importante.”