Zazzaroni e Caressa d'accordo sul risultato finale: "La Fiorentina perderà contro il Milan"

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno voluto pronosticare Milan-Fiorentina, in programma questa sera alle 20:45 al Giuseppe Meazza. Entrambi d'accordo sul risultato finale in favore dei rossoneri, che...

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno voluto pronosticare Milan-Fiorentina, in programma questa sera alle 20:45 al Giuseppe Meazza. Entrambi d'accordo sul risultato finale in favore dei rossoneri, che secondo i giornalisti, sarà la vincitrice di questa super sfida che può valere un pezzo d'europa. Zazzaroni ha voluto analizzare l'andamento della formazione di Palladino: "La Fiorentina non ha fatto bene fuori casa, come in casa, quindi provo a mettere 1".

Caressa a quel punto è intervenuto dicendo: "Anch'io. Anche perchè i tifosi della Fiorentina mi hanno pregato in ginocchio di continuare a dire che la viola non vince, così continua a vincere, non posso deluderli"