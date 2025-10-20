20 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:15

Caressa: “Parisi guarda l’avversario, il VAR lo reputa un fallo volontario da rigore”

Mirko Carmignani

20 Ottobre · 14:00

Il giornalista è intervenuto per commentare l'episodio del rigore concesso da Marinelli contro la Fiorentina

Nel postpartita di Milan-Fiorentina è intervenuto anche il giornalista Fabio Caressa per parlare dell’episodio che ha deciso il risultato finale ovvero il rigore concesso da Marinelli per il fallo di Parisi su Gimenez: “Non mi soffermo sul fatto se sia rigore o meno perché in realtà dobbiamo capire se il VAR doveva intervenire o no, Parisi guarda l’avversario per capire dove sia e poi lo cerca con la mano, toccandogli il viso per poi tirarlo giù. Il VAR ha visto che Parisi guarda Gimenez, per questo lo reputa un intervento volontario piuttosto che fare una sbracciata senza guardarlo.”

Prosegue: “Se Marinelli ha visto l’intervento e non l’ha reputato falloso, allora il VAR non doveva intervenire e l’arbitro avrebbe dovuto essere più deciso a mantenere la sua decisione di campo, invece se Marinelli non lo avesse visto, allora ha fatto bene il VAR a richiamarlo è tutto lì il discorso.”

