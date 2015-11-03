Notizie Gimenez Fiorentina

Sport Mediaset: "Kean piano B per il Milan ma occhio ad uno scambio con Gimenez alla Fiorentina"
28 marzo 2026 20:28
Cm.com riporta: "Kean era il nove perfetto per il Milan, i rossoneri dovevano pagare la clausola"
29 ottobre 2025 13:56
Marianella prende in giro Gimenez in diretta: "Contento che si sia ripreso da quella botta tremenda"
24 ottobre 2025 21:51
Allegri sul rigore di Gimenez: "Se ce lo danno contro ci arrabbiamo, a favore siamo contenti"
23 ottobre 2025 13:16
Dopo la sceneggiata di Gimenez l'AIA valuta il ritorno della prova TV per punire i simulatori
22 ottobre 2025 12:15
De Marco(OpenVar): "Sceneggiata di Gimenez inaccettabile, Marinelli e il Var hanno sbagliato"
21 ottobre 2025 22:11
Amoruso: "Gimenez è recidivo, bisogna prendere contromisure. Situazione ridicola. Il VAR ha tolto potere agli arbitri"
21 ottobre 2025 20:14
Caressa: "Il VAR non doveva intervenire, bisognava rispettare la decisione arbitrale"
21 ottobre 2025 13:25
Zazzaroni punge Gimenez: "Colpo mai ricevuto, caduta anticipata e ridicola"
21 ottobre 2025 11:03
Nazione: “Gimenez, che furbata! Mano sul volto a sinistra e ghiaccio messo a destra”
21 ottobre 2025 09:14
Gazzetta: “Comportamento Gimenez giudicato teatrale e capace di influenzare la percezione dell’arbitro”
21 ottobre 2025 08:42
Caressa: "Parisi guarda l'avversario, il VAR lo reputa un fallo volontario da rigore"
20 ottobre 2025 14:00
Sentite Sabatini: "Il rigore per il Milan c'è, ma la Fiorentina ha ragione di protestare"
20 ottobre 2025 13:39
Bergomi perplesso: "Gimenez si lascia andare, fa una sceneggiata clamorosa per un piccolo tocco"
20 ottobre 2025 13:21
Scugnizzo Viola: “Pradè, richiama Palladino prima che sia troppo tardi. Pioli il tuo tempo è finito"
20 ottobre 2025 12:04
Graziani: "In questo momento la Fiorentina è nettamente più forte del Milan, sicura tra le prime 6"
21 agosto 2025 14:16
Da Milano: "Abraham ha scalzato Gimenez nelle gerarchie, sarà lui il titolare contro la Fiorentina domani sera"
04 aprile 2025 18:51
Graziani: "Retegui o Pinamonti? Per creare entusiasmo devi osare di più. Prenderei Gimenez del Feyenoord"
12 giugno 2024 14:22
Gazzetta dello Sport scrive: "Rui Silva, Gimenez, Sissoko e Fernandez sono gli obbiettivi per la nuova viola"
14 aprile 2024 15:01
La Gazzetta dello Sport scrive: "Gimenez del Rosario è il sostituto se parte Quarta, lo segue Burdisso"
14 aprile 2024 14:16
TMW: "Fiorentina sul crack Argentino Gimenez, difensore classe 2007 ricercato da mezza europa"
11 aprile 2024 12:05
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