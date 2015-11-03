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Notizie Gimenez Fiorentina

Sport Mediaset: "Kean piano B per il Milan ma occhio ad uno scambio con Gimenez alla Fiorentina"

28 marzo 2026 20:28

Cm.com riporta: "Kean era il nove perfetto per il Milan, i rossoneri dovevano pagare la clausola"

29 ottobre 2025 13:56

Marianella prende in giro Gimenez in diretta: "Contento che si sia ripreso da quella botta tremenda"

24 ottobre 2025 21:51

Allegri sul rigore di Gimenez: "Se ce lo danno contro ci arrabbiamo, a favore siamo contenti"

23 ottobre 2025 13:16

Dopo la sceneggiata di Gimenez l'AIA valuta il ritorno della prova TV per punire i simulatori

22 ottobre 2025 12:15

De Marco(OpenVar): "Sceneggiata di Gimenez inaccettabile, Marinelli e il Var hanno sbagliato"

21 ottobre 2025 22:11

Amoruso: "Gimenez è recidivo, bisogna prendere contromisure. Situazione ridicola. Il VAR ha tolto potere agli arbitri"

21 ottobre 2025 20:14

Caressa: "Il VAR non doveva intervenire, bisognava rispettare la decisione arbitrale"

21 ottobre 2025 13:25

Zazzaroni punge Gimenez: "Colpo mai ricevuto, caduta anticipata e ridicola"

21 ottobre 2025 11:03

Nazione: “Gimenez, che furbata! Mano sul volto a sinistra e ghiaccio messo a destra”

21 ottobre 2025 09:14

Gazzetta: “Comportamento Gimenez giudicato teatrale e capace di influenzare la percezione dell’arbitro”

21 ottobre 2025 08:42

Caressa: "Parisi guarda l'avversario, il VAR lo reputa un fallo volontario da rigore"

20 ottobre 2025 14:00

Sentite Sabatini: "Il rigore per il Milan c'è, ma la Fiorentina ha ragione di protestare"

20 ottobre 2025 13:39

Bergomi perplesso: "Gimenez si lascia andare, fa una sceneggiata clamorosa per un piccolo tocco"

20 ottobre 2025 13:21

Scugnizzo Viola: “Pradè, richiama Palladino prima che sia troppo tardi. Pioli il tuo tempo è finito"

20 ottobre 2025 12:04

Graziani: "In questo momento la Fiorentina è nettamente più forte del Milan, sicura tra le prime 6"

21 agosto 2025 14:16

Da Milano: "Abraham ha scalzato Gimenez nelle gerarchie, sarà lui il titolare contro la Fiorentina domani sera"

04 aprile 2025 18:51

Graziani: "Retegui o Pinamonti? Per creare entusiasmo devi osare di più. Prenderei Gimenez del Feyenoord"

12 giugno 2024 14:22

Gazzetta dello Sport scrive: "Rui Silva, Gimenez, Sissoko e Fernandez sono gli obbiettivi per la nuova viola"

14 aprile 2024 15:01

La Gazzetta dello Sport scrive: "Gimenez del Rosario è il sostituto se parte Quarta, lo segue Burdisso"

14 aprile 2024 14:16

TMW: "Fiorentina sul crack Argentino Gimenez, difensore classe 2007 ricercato da mezza europa"

11 aprile 2024 12:05

Simeone ha fatto l'assist, Gimenez è stato lasciato in albergo dall'Argentina. Era in bagno..

21 novembre 2018 16:36

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