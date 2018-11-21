Simeone ha fatto l'assist, Gimenez è stato lasciato in albergo dall'Argentina. Era in bagno..

Questa amichevole Argentina-Messico non verrà ricordata solo da Mauro Icardi per la sua prima rete con la maglia albiceleste ma anche da un altro giocatore argentino. Stiamo parlando di Gaston Gimenez...

Questa amichevole Argentina-Messico non verrà ricordata solo da Mauro Icardi per la sua prima rete con la maglia albiceleste ma anche da un altro giocatore argentino. Stiamo parlando di Gaston Gimenez, giocatore del Velez, il quale è stato dimenticato dalla propria Nazionale in hotel. Nessuno dei suoi compagni di squadra infatti si è accorto della sua assenza sul pullman che ha pullman che li ha portati al Malvinas Argentinas di Mendoza. A svelare l’imprevisto è stato il portale sudamericano Olé, il quale ha riferito che Gimenez non è partito assieme ai suoi connazionali perché in quel momento si trovava in bagno. Il calciatore è poi stato recuperato da alcuni dirigenti della federcalcio argentina e portato in ritardo allo stadio, dove non ha giocato nemmeno un minuto rimanendo per tutta la partita in panchina.

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