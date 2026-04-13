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Marelli non ha dubbi: “Fabbri ha fatto la scelta giusta. Il contatto c’è, ma troppo leggero per dare rigore”

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Marelli non ha dubbi: “Fabbri ha fatto la scelta giusta. Il contatto c’è, ma troppo leggero per dare rigore”

Redazione

13 Aprile · 23:54

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 23:54

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#FiorentinaLuca Marelli

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Dopo un contatto in area, Fabbri è stato richiamato al VAR per analizzare un possibile rigore a favore della Lazio, poi non concesso. L'opinione di Marelli a DAZN

“A mio parere la decisione presa da Fabbri è corretta. E’ vero che si poteva evitare il giallo per simulazione, perché il contatto, anche se leggero, c’è stato. Il VAR ha richiamato il direttore di gara perché ha visto il contatto in area, ma non possiamo parlare di chiara infrazione: Mandragora striscia sulla parte esterna del piede di Noslin, e Fabbri ha deciso giustamente di non dare rigore. Poteva al massimo revocare il giallo dopo la revisione, ma come abbiamo visto non è accaduto ed ha semplicemente confermato la decisione presa in campo.

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