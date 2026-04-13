Marelli non ha dubbi: “Fabbri ha fatto la scelta giusta. Il contatto c’è, ma troppo leggero per dare rigore”

“A mio parere la decisione presa da Fabbri è corretta. E’ vero che si poteva evitare il giallo per simulazione, perché il contatto, anche se leggero, c’è stato. Il VAR ha richiamato il direttore di gara perché ha visto il contatto in area, ma non possiamo parlare di chiara infrazione: Mandragora striscia sulla parte esterna del piede di Noslin, e Fabbri ha deciso giustamente di non dare rigore. Poteva al massimo revocare il giallo dopo la revisione, ma come abbiamo visto non è accaduto ed ha semplicemente confermato la decisione presa in campo.