Notizie Luca Marelli Fiorentina

Marelli non ha dubbi: "Fabbri ha fatto la scelta giusta. Il contatto c'è, ma troppo leggero per dare rigore"
13 aprile 2026 23:54
Marelli fa chiarezza: "Non c'è niente di strano sull'azione che ha portato al gol. Espulsioni corrette"
04 aprile 2026 21:15
Marelli conferma l'errore arbitrale: "On field review fuori dal protocollo, non è chiaro evidente errore"
19 ottobre 2025 23:56
Marelli: "Manca un rigore alla Fiorentina per tocco di braccio di Haps. È evidente dalle immagini"
15 aprile 2024 21:07
Marelli: "Saelemaekers carica pugno nei confronti di Nico. Andava espulso. Errore del Var"
12 novembre 2023 19:44
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