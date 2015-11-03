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Notizie Luca Marelli Fiorentina

Marelli non ha dubbi: "Fabbri ha fatto la scelta giusta. Il contatto c'è, ma troppo leggero per dare rigore"

13 aprile 2026 23:54

Marelli fa chiarezza: "Non c'è niente di strano sull'azione che ha portato al gol. Espulsioni corrette"

04 aprile 2026 21:15

Marelli conferma l'errore arbitrale: "On field review fuori dal protocollo, non è chiaro evidente errore"

19 ottobre 2025 23:56

Marelli: "Manca un rigore alla Fiorentina per tocco di braccio di Haps. È evidente dalle immagini"

15 aprile 2024 21:07

Marelli: "Saelemaekers carica pugno nei confronti di Nico. Andava espulso. Errore del Var"

12 novembre 2023 19:44

Sentite Marelli: "Rosso Bonaventura-Becao? Sono contento, momenti che non fanno bene al calcio"

14 maggio 2023 18:55

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