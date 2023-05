Sentite Marelli: “Rosso Bonaventura-Becao? Sono contento, momenti che non fanno bene al calcio”

L’ex arbitro ed opinionista, Luca Marelli, è intervenuto così a Dazn sui momenti di tensione al termine di Fiorentina-Udinese che hanno portato all’espulsione di Bonaventura e Becao. Queste le sue dichiarazioni:

“Espulsione per Bonaventura e Becao? Sono contento perchè il fatto che siano stati espulsi è un segnale perchè c’è troppo nervosismo dato dal fatto che gli arbitri non intervengono mai. A fine partita bisogna mantenere la disciplina in campo sennò il rischio sarebbe quello di vedere troppi momenti di tensione che non fanno bene al nostro calcio.”

L’ALLENATORE DELL’UDINESE COMMENTA COSI’ LA SCONFITTA AL FRANCHI