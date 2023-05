Sottil: “Per noi ottavo posto sarebbe come vincere lo scudetto. Fiorentina forte ma primo gol da evitare”

L’allenatore dell’Udinese, Andrea Sottil, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Fiorentina al Franchi. Queste le sue dichiarazioni:

“Sconfitta? La premessa è che per noi l’ottavo posto sarebbe vincere lo scudetto: siamo consapevoli che per noi è difficile quindi niente voli pindarici. Eravamo consapevoli che la Fiorentina fosse forte, una grande rosa ma non ho niente da recriminare ai miei ragazzi. Abbiamo preso il primo gol che si poteva evitare: dovevamo essere più concentrati. Prendere gol subito così con un avversario come la Fiorentina poi va subito in salita. La squadra è stata in partita e ciò che dispiace è non avere tutte le armi a disposizione: quelli che hanno giocato bisogna fargli i complimenti.“

