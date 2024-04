Marelli: “Manca un rigore alla Fiorentina per tocco di braccio di Haps. È evidente dalle immagini”

Luca Marelli a Dazn ha analizzato gli episodi da moviola al termine di Fiorentina-Genoa. Ecco le sue parole:

“Sul contatto Kayode-Retegui secondo me non bisogna fischiare nulla perchè entrambi si strattonano ma l’arbitro ha fischiato comunque il rigore. In queste circostanze non ci deve essere on field review perchè è una valutazione di campo e dell’arbitro, ma con la revisione viene tolto il calcio di rigore ed assegnato un fallo in attacco a favore della Fiorentina. In questo episodio ripeto non c’era la possibilità di on field review perchè la decisione l’ha presa l’arbitro.

Verso la fine della partita ci sono poi le proteste della Fiorentina per un tocco di braccio di Haps; dalle immagini il tocco sembra molto evidente, o così pare, con il braccio larghissimo ed a mio parere si tratta di un rigore chiaro. L’unica giustificazione è che in sala Var non abbiano la certezza che il pallone abbia toccato il braccio, ma in realtà dalle immagini a me pare molto evidente quindi questo è un rigore che manca alla Fiorentina.”

