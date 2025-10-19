20 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
News

Marelli conferma l’errore arbitrale: “On field review fuori dal protocollo, non è chiaro evidente errore”

Redazione

19 Ottobre · 23:56

Aggiornamento: 19 Ottobre 2025 · 23:56

#Fiorentina#MilanLuca Marelli

Luca Marelli conferma l'errore arbitrale commesso ai danni della Fiorentina con la decisione di fischiare calcio di rigore su Gimenez

La moviola di Dazn guidata da Luca Marelli ex designatore arbitrale ha espresso la sua sull’episodio arbitrale che ha deciso Milan-Fiorentina.

Ecco le parole di Marelli:

Parisi tocca il volto di Gimenez e dopo un lunghissimo consulto del Var, Marinelli decide di assegnare il calcio di rigore. C’è una mano sul volto, non c’è una trattenuta e Gimenez si tocca il volto. A mio parere se assegnato in campo si storge il naso, l’on field review è fuori dal protocollo non essendo un chiaro ed evidente errore.
Sono due decisioni completamente opposte rispetto al gol del 4-3 di Juventus-Inter, a mio parere si è sbagliato stasera”

 

