Marelli conferma l’errore arbitrale: “On field review fuori dal protocollo, non è chiaro evidente errore”

La moviola di Dazn guidata da Luca Marelli ex designatore arbitrale ha espresso la sua sull’episodio arbitrale che ha deciso Milan-Fiorentina.

Ecco le parole di Marelli:

“Parisi tocca il volto di Gimenez e dopo un lunghissimo consulto del Var, Marinelli decide di assegnare il calcio di rigore. C’è una mano sul volto, non c’è una trattenuta e Gimenez si tocca il volto. A mio parere se assegnato in campo si storge il naso, l’on field review è fuori dal protocollo non essendo un chiaro ed evidente errore.

Sono due decisioni completamente opposte rispetto al gol del 4-3 di Juventus-Inter, a mio parere si è sbagliato stasera”