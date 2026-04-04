Marelli fa chiarezza: "Non c'è niente di strano sull'azione che ha portato al gol. Espulsioni corrette"

Tante proteste da parte del Verona per come è arrivato il vantaggio viola. A spiegare le scelte arbitrali è Marelli

Durante il post partita di DAZN è intervenuto Luca Marelli per fare chiarezza sulla situazione che ha portato al gol della Fiorentina.

"C'è stato un contatto fra Fagioli e Gagliardini: Guida si è perso il fallo del giocatore del Verona, già ammonito, sul piede di Fagioli. Il direttore di gara ha poi interrotto l'azione, motivo per cui il Verona si è lamentato. Non c'è niente di strano: se un giocatore rimane a terra, anche se non colpito alla testa, è nella facoltà dell'arbitro di interrompere il gioco se necessario".

Infine un commento sulla doppia espulsione: "I cartellini rossi sono esatti per comportamenti scorretti reciproci. Sarà curioso capire cosa scriverà nel referto, perché per condotta violenta rischiano due giornate; altrimenti se la caveranno con una".