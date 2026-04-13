Bucchioni duro: “Nessuno si vanti di questa salvezza. Anno da cancellare completamente”

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per commentare la fresca vittoria della Fiorentina sulla Lazio di Sarri: “Oggi metti un timbro grande come una casa sulla salvezza, ma questa è una squadra inguardabile. Sono passati cinque mesi e mezzo dall’arrivo di Vanoli ed è ancora una squadra che non ha un gioco, neanche contro una squadra che è venuta a fare un allenamento in vista della Coppa come la Lazio. Non vorrei sentire nessuno vantarsi di questa salvezza, perché questo è un anno da cancellare completamente.

Ora bisogna presentare un progetto tecnico degno di Firenze e della Fiorentina. Sul prossimo allenatore vedremo se sarà Grosso o Sarri, su cui ci sono delle criticità legate al rapporto con Paratici. Non so se siano tornati a parlare, a Torino è stato esonerato. Bisogna capire il calcio che si vuole fare e scegliere un allenatore di conseguenza. Rimane una stagione fallimentare”.