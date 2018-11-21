Batistuta: "Volevo giocare sempre ma poi non riuscivo a camminare. Alla Roma perchè..."

Gabriel Batistuta ha parlato a Metro 95.1, un programma della televisione argentina, queste le sue parole:

“Icardi oggi merita più di Higuain ma adesso purtroppo sento che questi ragazzi non hanno lo stesso rapporto con la gente che avevamo noi. Io ho sempre desiderato giocare, anche di continuo. Poi un giorno mi sono svegliato e non riuscivo più a camminare. Quando sono andato alla Roma era perché mancava uno che facesse gol. Voglio essere giudicato per quello che sono, lo dico anche ai miei figli di far tesoro di ogni esperienza che la vita ti offre. Saper giocare a calcio non ti rende una bella persona”